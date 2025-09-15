Πρόστιμα σε διοικητική ομάδα ΚΕΠΕΥ για «αμαρτίες» του 2021

Διοικητικές κυρώσεις και μέτρα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ayers Alliance Financial Group Limited, ανακοίνωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εντοπίζοντας παραβάσεις του νόμου όσον αφορά την εφαρμογή ρυθμίσεων το 2021 που διασφαλίζουν την αποτελεσματική και συνετή διοίκηση της ΚΕΠΕΥ.

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι σε συνεδρία του ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2025, εξέτασε τη συμμόρφωση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Ayers Alliance Financial Group Limited με το άρθρο 10(1)(α) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017, ως εκάστοτε ισχύει και αποφάσισε, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΠΕΥ, ήτοι:

• κ. Tung Sun Tat Clement, Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος και Μέτοχος, από 15.11.2012 μέχρι σήμερα

• κ. Brian Nicolas Gay, Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος, για την περίοδο 21.6.2018 – 31.5.2024

• κ. Wissam Sabbah, Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος, για την περίοδο 21.1.2013 – 8.8.2023

• κ. Niels Ramin Vahman, Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος, για την περίοδο 7.7.2014 – 7.2.2023 και

κα Βασιλική Πουργούρα, Ανεξάρτητη Μη Εκτελεστική Διοικητική Σύμβουλος, για την περίοδο 7.7.2014 – 3.2.2023

ενήργησε κατά παράβαση του άρθρου 10(1)(α) του Νόμου καθότι, δεν καθόρισε και κατ’ επέκταση δεν επέβλεπε και δεν ανέλαβε την ευθύνη, αναφορικά με την εφαρμογή ρυθμίσεων που διασφαλίζουν την αποτελεσματική και συνετή διοίκηση της ΚΕΠΕΥ, με τρόπο που να προωθούσε την ακεραιότητα της αγοράς και το συμφέρον των πελατών της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επιτροπή, τον ουσιώδη χρόνο (κατά τις 31.12.2021), δεν τηρήθηκε η αρχή της ρύθμισης διακυβέρνησης που ορίζει το άρθρο 10(1)(β), σημείο (ii), του Νόμου.

Η ΕΚΚ, για την παράβαση του άρθρου 10(1)(α) του Νόμου από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΠΕΥ, αποφάσισε:

1. κ. Tung Sun Tat Clement – Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος και Μέτοχος

Δυνάμει του άρθρου 71(6), παράγραφοι (δ) και (ζ), του Νόμου, την επιβολή στον κ. Tung Sun Tat Clement διοικητικού προστίμου ύψους €150.000 και απαγόρευση για διάστημα δέκα (10) ετών της άσκησης καθηκόντων διοίκησης σε ΚΕΠΕΥ, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο κ. Tung Sun Tat Clement:

1.1. Κατείχε τη θέση του Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβούλου της ΚΕΠΕΥ κατά τον ουσιώδη χρόνο και ως εκ τούτου είχε ύψιστη ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της ΚΕΠΕΥ και την συνετή της διοίκηση.

1.2. Επιπρόσθετα της θέσης του, ως Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος της ΚΕΠΕΥ κατά τον ουσιώδη χρόνο, κατείχε και έμμεση συμμετοχή σε αυτή, με ποσοστό 100% του μετοχικού της κεφαλαίου και συνεπώς είχε αυξημένη ευθύνη για την ορθή και συνετή διοίκηση της ΚΕΠΕΥ, ως αποκλειστικός τελικός μέτοχος αυτής.

1.3. Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΠΕΥ είχε και την υποχρέωση και την δυνατότητα να μεριμνήσει ώστε, ως Διοικητικό Συμβούλιο, να είχαν ζητήσει από τους εκδότες (product issuers), ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, γεγονός το οποίο θα προσέδιδε αξιοπιστία στα συστήματα λογιστικής και χρηματοοικονομικής αναφοράς της ΚΕΠΕΥ.

1.4. Ως μοναδικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ayers Alliance Capital Ltd (Product Issuer) είχε την δυνατότητα να μεριμνήσει, απευθείας, για την έκδοση των σχετικών ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της Ayers Alliance Capital Ltd και να ενεργήσει, με αυτό τον τρόπο, προς τη διασφάλιση της ακεραιότητας των συστημάτων λογιστικής και χρηματοοικονομικής αναφοράς της ΚΕΠΕΥ.

κ. Brian Nicolas Gay – Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος και Εκτελεστικός Διευθυντής (CEO)

Δυνάμει του άρθρου 71(6), παράγραφοι (δ) και (ζ), του Νόμου, την επιβολή στον κ. Brian Nicolas Gay διοικητικού προστίμου ύψους €75.000 και απαγόρευση για διάστημα πέντε (5) ετών της άσκησης καθηκόντων διοίκησης σε ΚΕΠΕΥ, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο κ. Brian Nicolas Gay:

2.1. Κατείχε τη θέση του Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβούλου και Εκτελεστικού Διευθυντή (CEO) της ΚΕΠΕΥ κατά τον ουσιώδη χρόνο και ως εκ τούτου είχε ύψιστη ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της ΚΕΠΕΥ και τη συνετή της διοίκηση.

2.2. Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΠΕΥ είχε και την υποχρέωση και την δυνατότητα, να μεριμνήσει ώστε, ως Διοικητικό Συμβούλιο, να είχαν ζητήσει από τους εκδότες (product issuers), ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, γεγονός το οποίο θα προσέδιδε αξιοπιστία στα συστήματα λογιστικής και χρηματοοικονομικής αναφοράς της ΚΕΠΕΥ.

κ. Wissam Sabbah – Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής (General Manager)

Δυνάμει του άρθρου 71(6), παράγραφοι (δ) και (ζ), του Νόμου, την επιβολή στον κ. Wissam Sabbah διοικητικού προστίμου ύψους €75.000 και απαγόρευσης για διάστημα πέντε (5) ετών της άσκησης καθηκόντων διοίκησης σε ΚΕΠΕΥ, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο κ. Wissam Sabbah:

3.1. Κατείχε τη θέση του Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβούλου και Γενικού Διευθυντή (General Manager) της ΚΕΠΕΥ κατά τον ουσιώδη χρόνο και ως εκ τούτου είχε ύψιστη ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της ΚΕΠΕΥ και τη συνετή της διοίκηση.

3.2. Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΠΕΥ είχε και την υποχρέωση και την δυνατότητα, να μεριμνήσει ώστε, ως Διοικητικό Συμβούλιο, να είχαν ζητήσει από τους εκδότες (product issuers), ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, γεγονός το οποίο θα προσέδιδε αξιοπιστία στα συστήματα λογιστικής και χρηματοοικονομικής αναφοράς της ΚΕΠΕΥ.

4. κ. Niels Ramin Vahman – Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος

Δυνάμει του άρθρου 71(6), παράγραφος (δ), του Νόμου, την επιβολή στον κ. Niels Ramin Vahman απαγόρευσης για διάστημα πέντε (5) ετών της άσκησης καθηκόντων διοίκησης σε ΚΕΠΕΥ, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο κ. Niels Ramin Vahman:

4.1. Κατείχε τη θέση του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβούλου της ΚΕΠΕΥ κατά τον ουσιώδη χρόνο και ως εκ τούτου ήταν ένα πρόσωπο το οποίο είχε ευθύνη για την ορθή και συνετή της διοίκηση.

4.2. Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είχε και την υποχρέωση και την δυνατότητα να μεριμνήσει ώστε, ως Διοικητικό Συμβούλιο, να είχαν ζητήσει από τους εκδότες (product issuers), ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, γεγονός το οποίο θα προσέδιδε αξιοπιστία στα συστήματα λογιστικής και χρηματοοικονομικής αναφοράς της ΚΕΠΕΥ.

κα Βασιλική Πουργούρα – Ανεξάρτητη Μη Εκτελεστική Διοικητική Σύμβουλος

Δυνάμει του άρθρου 71(6), παράγραφος (δ), του Νόμου, την επιβολή στην κα Βασιλική Πουργούρα απαγόρευσης για διάστημα πέντε (5) ετών της άσκησης καθηκόντων διοίκησης σε ΚΕΠΕΥ, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η κα Βασιλική Πουργούρα:

5.1. Κατείχε τη θέση της Ανεξάρτητης Μη Εκτελεστικής Διοικητικής Συμβούλου της ΚΕΠΕΥ κατά τον ουσιώδη χρόνο και ως εκ τούτου ήταν ένα πρόσωπο το οποίο είχε ευθύνη για την ορθή και συνετή της διοίκηση.

5.2. Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είχε και την υποχρέωση και την δυνατότητα να μεριμνήσει ώστε, ως Διοικητικό Συμβούλιο, να είχαν ζητήσει από τους εκδότες (product issuers), ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, γεγονός το οποίο θα προσέδιδε αξιοπιστία στα συστήματα λογιστικής και χρηματοοικονομικής αναφοράς της ΚΕΠΕΥ.

Παράγοντες που λήφθηκαν υπόψη

Η ΕΚΚ, για τον καθορισμό του είδους και του επιπέδου της διοικητικής κύρωσης που επέβαλε στα ανωτέρω Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΠΕΥ για παράβαση του άρθρου 10(1)(α) του Νόμου, έλαβε υπόψη της, σε κάθε περίπτωση, και τους ακόλουθους παράγοντες:

1. Τη σοβαρότητα που αποδίδει ο νομοθέτης για παραβάσεις του άρθρου 10(1)(α) του Νόμου, από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΠΕΥ, η οποία αντικατοπτρίζεται από το γεγονός ότι δύναται να επιβληθούν σε αυτό, οι κυρώσεις/τα μέτρα του άρθρου 71(6) του ιδίου νόμου.

2. Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΚ συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες του Νόμου.

3. Τη σοβαρή ευθύνη που έχει κάθε πρόσωπο που αναλαμβάνει καθήκοντα διοίκησης σε μια ΚΕΠΕΥ, για τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ και τη διασφάλιση των συμφερόντων των πελατών της.

4. Την ανάγκη οι διοικητικοί σύμβουλοι σε μια ΚΕΠΕΥ να συμβάλλουν με τις ενέργειες τους στην προώθηση της ακεραιότητας της αγοράς.