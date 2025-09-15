Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Νέο σχέδιο εθελούσιας εξόδου φέρνει η συγχώνευση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

H Eurobank ενημέρωσε τα μέσα ενημέρωσης για την πρόοδο της συγχώνευσης με την Ελληνική Τράπεζα και τη CNP Ασφαλιστική

Η διοίκηση της Eurobank Limited παρουσίασε τη Δευτέρα το πλάνο του νέου ενοποιημένου οργανισμού, επισημαίνοντας τη σταθερότητα των χρηματοοικονομικών της μεγεθών και ανακοινώνοντας σχέδιο εθελούσιας εξόδου του προσωπικού με ορίζοντα 12 μηνών, ως μέρος της συνολικής αναδιάρθρωσης που ακολουθεί τη συγχώνευση με την Ελληνική Τράπεζα και τον όμιλο CNP Ασφαλιστική.

O διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Limited, Μιχάλης Λούης, τόνισε τη σημασία της ομαλής μετάβασης και της ενοποίησης των δύο τραπεζικών σχημάτων, σημειώνοντας πως οι πελάτες δεν διαπίστωσαν διακοπές στις υπηρεσίες, ενώ εσωτερικά απαιτήθηκε σημαντική αναδιοργάνωση.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες καταγράφουν ιδιαίτερα θετική εικόνα για τον ενοποιημένο όμιλο: οι καταθέσεις ανήλθαν σε €23,3 δισ. τον Ιούνιο του 2025, τα συνολικά δάνεια στα €8,9 δισ., ενώ τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα €3,2 δισ. Ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων (CET1) ανέρχεται στο 34% – υπερδιπλάσια τιμή από τον μέσο κοινοτικό όρο – και το ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώνεται στο 2,3%.

Στο πεδίο του ανθρώπινου δυναμικού, η διοίκηση ανακοίνωσε ότι το σχέδιο εθελούσιας εξόδου θα τεθεί σε ισχύ εντός των επόμενων 12 μηνών, με λεπτομέρειες που θα οριστικοποιηθούν κατόπιν συνεννόησης με τις συντεχνίες και με βάση τις ανάγκες του νέου οργανισμού. Όπως επισημάνθηκε, τα σχέδια εξόδου αποτελούν συνήθη πρακτική σε περιόδους μεγάλης οργανωτικής αναδιάρθρωσης και ενίοτε ζητούνται από τους ίδιους τους εργαζόμενους.

Η Eurobank Limited σχεδιάζει επιπλέον σημαντικές επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό του δικτύου καταστημάτων και των ψηφιακών της υπηρεσιών, ενώ η αλλαγή επωνυμίας και η ενοποίηση λειτουργιών εξελίσσονται σταδιακά μέσα στο επόμενο διάστημα. Στρατηγική επιδίωξη αποτελεί η διαφύλαξη της κεφαλαιακής επάρκειας και η συνεχής στήριξη της κυπριακής οικονομίας σε σύνδεση με τις εξελίξεις και στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο.

 

 

Tags

EUROBANK

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited