Νέο σχέδιο εθελούσιας εξόδου φέρνει η συγχώνευση

Η διοίκηση της Eurobank Limited παρουσίασε τη Δευτέρα το πλάνο του νέου ενοποιημένου οργανισμού, επισημαίνοντας τη σταθερότητα των χρηματοοικονομικών της μεγεθών και ανακοινώνοντας σχέδιο εθελούσιας εξόδου του προσωπικού με ορίζοντα 12 μηνών, ως μέρος της συνολικής αναδιάρθρωσης που ακολουθεί τη συγχώνευση με την Ελληνική Τράπεζα και τον όμιλο CNP Ασφαλιστική.

O διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Limited, Μιχάλης Λούης, τόνισε τη σημασία της ομαλής μετάβασης και της ενοποίησης των δύο τραπεζικών σχημάτων, σημειώνοντας πως οι πελάτες δεν διαπίστωσαν διακοπές στις υπηρεσίες, ενώ εσωτερικά απαιτήθηκε σημαντική αναδιοργάνωση.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες καταγράφουν ιδιαίτερα θετική εικόνα για τον ενοποιημένο όμιλο: οι καταθέσεις ανήλθαν σε €23,3 δισ. τον Ιούνιο του 2025, τα συνολικά δάνεια στα €8,9 δισ., ενώ τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα €3,2 δισ. Ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων (CET1) ανέρχεται στο 34% – υπερδιπλάσια τιμή από τον μέσο κοινοτικό όρο – και το ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώνεται στο 2,3%.

Στο πεδίο του ανθρώπινου δυναμικού, η διοίκηση ανακοίνωσε ότι το σχέδιο εθελούσιας εξόδου θα τεθεί σε ισχύ εντός των επόμενων 12 μηνών, με λεπτομέρειες που θα οριστικοποιηθούν κατόπιν συνεννόησης με τις συντεχνίες και με βάση τις ανάγκες του νέου οργανισμού. Όπως επισημάνθηκε, τα σχέδια εξόδου αποτελούν συνήθη πρακτική σε περιόδους μεγάλης οργανωτικής αναδιάρθρωσης και ενίοτε ζητούνται από τους ίδιους τους εργαζόμενους.

Η Eurobank Limited σχεδιάζει επιπλέον σημαντικές επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό του δικτύου καταστημάτων και των ψηφιακών της υπηρεσιών, ενώ η αλλαγή επωνυμίας και η ενοποίηση λειτουργιών εξελίσσονται σταδιακά μέσα στο επόμενο διάστημα. Στρατηγική επιδίωξη αποτελεί η διαφύλαξη της κεφαλαιακής επάρκειας και η συνεχής στήριξη της κυπριακής οικονομίας σε σύνδεση με τις εξελίξεις και στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο.