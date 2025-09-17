Άρχισε η διήμερη συνεδρία της Fed σε αναμονή της 1ης μείωσης επιτοκίων το 2025

Τη διήμερη συνεδρία της για τα επιτόκια ξεκίνησε την Τρίτη η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, λίγες ώρες μετά που ο νέος υποψήφιος του Ντόναλντ Τραμπ εξασφάλισε οριακή νίκη για να ενταχθεί στην Κεντρική Τράπεζα - ενώ μια άλλη κορυφαία αξιωματούχος αντιτίθεται στην απομάκρυνσή της από τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Ο Στίβεν Μίραν, ο οποίος υπήρξε βασικός σύμβουλος του Τραμπ, έδωσε την Τρίτη τον όρκο ως Διοικητής της Fed, αναφέρει η Fed σε ανακοίνωσή της, καθώς η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) της τράπεζας που καθορίζει το ύψος των επιτοκίων ξεκίνησε την διήμερη συνεδρία πολιτικής.

Η άφιξη του Μίραν έρχεται μετά την οριακή νίκη που πέτυχε σε ψηφοφορία που διεξήχθη στη Γερουσία τη Δευτέρα το βράδυ, καθιστώντας τον ένα από τα 12 μέλη με δικαίωμα ψήφου της FOMC.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Fed θα κάνει την πρώτη μείωση των επιτοκίων της για το 2025 στο τέλος της διήμερης συνεδρίας της, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στρέφονται προς την ενίσχυση της επιδεινούμενης αγοράς εργασίας.

Ωστόσο, ανησυχίες για την πολιτική επιρροή στην ανεξάρτητη Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ θα επικρατήσουν στη συνεδρία, ιδίως καθώς ο Τραμπ έχει αυξήσει την πίεση φέτος στον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, για μείωση των επιτοκίων.

Ο διορισμός του Μίραν ως διοικητή της Fed του δίνει μόνο μία ψήφο στην FOMC και μένει να φανεί αν θα πιέσει τα υπόλοιπα μέλη για περισσότερες μειώσεις επιτοκίων, όπως έχει επανειλημμένα ζητήσει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η ορκωμοσία του έρχεται επίσης την στιγμή που ο Τραμπ επιδιώκει να απομακρύνει μια άλλη διοικητή της Fed, τη Λίζα Κουκ, λόγω κατηγοριών για απάτη με στεγαστικά δάνεια.

Πηγή: ΚΥΠΕ