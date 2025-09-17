Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) στο Inspire 2025 Entrepreneurial Festival

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) συμμετέχει φέτος ενεργά στο Inspire 2025 Entrepreneurial Festival, τον κορυφαίο θεσμό καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κύπρου, επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό της ρόλο ως υποστηρικτής της ανάπτυξης και της καινοτομίας.

Stage Sponsor με το πρόγραμμα NBG Business Seeds

Ως Stage Sponsor, η ΕΤΕ Κύπρου παρουσιάζει τη θεματική σκηνή με τίτλο: “Empowering Innovation & Growth: The NBG Business Seeds Way”, φωτίζοντας τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα NBG Business Seeds ενισχύει το οικοσύστημα των startups μέσα από mentoring, εκπαίδευση, χρηματοδότηση και διασύνδεση με επενδυτές και αγορές.

Ηγετική παρουσία και παρουσίαση του προγράμματος

Με στόχο την ανάδειξη του θετικού αντίκτυπου του NBG Business Seeds στο ελληνικό και κυπριακό οικοσύστημα, στελέχη του προγράμματος από την Ελλάδα και της ΕΤΕ Κύπρου θα συμμετάσχουν ενεργά στη σκηνή NBG Business Seeds Stage powered by National Bank of Greece (Cyprus). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, 17:00 – 18:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κτιρίου Διοίκησης της ΕΤΕ Κύπρου και θα φιλοξενήσει μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις και συζητήσεις.

Η σκηνή θα ανοίξει με τον Γιώργο Αγιουτάντη, CEO της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου), ο οποίος θα αναδείξει το όραμα και τη στρατηγική της Τράπεζας στο πλαίσιο του Inspire 2025, θέτοντας τον τόνο για μια συζήτηση γύρω από την επιχειρηματικότητα του αύριο.

Ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Δρ. Νικόδημος Δαμιανού, θα απευθύνει χαιρετισμό, τονίζοντας τον θεσμικό ρόλο της Πολιτείας στην ενίσχυση της καινοτομίας. Στη συνέχεια, ο Δρ. Σπύρος Αρσένης, Επικεφαλής Ανάπτυξης Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Εθνικής Τράπεζας και επικεφαλής του NBG Business Seeds, θα παρουσιάσει τις δράσεις και τα αποτελέσματα ενός προγράμματος που εδώ και χρόνια λειτουργεί ως καταλύτης για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Tο κοινό κατόπιν θα έχει την ευκαιρία να ακούσει τον Χρήστο Τιμπλαλέξη, συνιδρυτή της Optimems και νικητή του 15ου διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας, να μιλά για τη διαδρομή και τις εμπειρίες της ομάδας του.

Τη σκηνή θα πλαισιώσουν επίσης δυναμικοί Κύπριοι startuppers επιχειρηματίες, όπως ο Παύλος Λοΐζου (CEO της Askwire) και ο Γιάννης Γαβριηλίδης (CEO της COVVE), οι οποίοι θα μοιραστούν τις δικές τους ιστορίες επιτυχίας. Η εκδήλωση θα κορυφωθεί με ένα fireside chat γύρω από το τι αναζητούν οι επενδυτές, με ομιλητές τον Γιώργο Καραντώνη, Partner στο Metavallon VC, και τη Δώρα Τραχανά, Partner στο Uni.Fund VC, σε συζήτηση που θα συντονίσει ο Δρ. Σπύρος Αρσένης.

Εκθεσιακό booth NBG Business Seeds

Την εμπειρία αυτή θα ενισχύσει το εκθεσιακό booth του NBG Business Seeds, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις δυνατότητες του προγράμματος, να ενημερωθούν για τις ιστορίες επιτυχίας που έχει αναδείξει, καθώς και να εξερευνήσουν νέες προοπτικές συνεργασίας.

Συμμετοχή του CEO στο “The Road to Success” Stage

Παράλληλα, στις 25 Σεπτεμβρίου (18:25 – 18:55), ο Γιώργος Αγιουτάντης, CEO της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) θα συμμετάσχει στο stage “The Road to Success”, σε μια συζήτηση αφιερωμένη στη στρατηγική, την ηγεσία και τις διαδρομές επιχειρηματικής επιτυχίας.

Δέσμευση στην ανάπτυξη και την καινοτομία

Με την παρουσία της στο Inspire 2025 Entrepreneurial Festival, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) επιβεβαιώνει τον σταθερό της ρόλο ως εταίρος της επιχειρηματικής κοινότητας. Μέσα από το NBG Business Seeds, συνεχίζει να επενδύει στις ιδέες και στους ανθρώπους που δημιουργούν το μέλλον της οικονομίας, στηρίζοντας ουσιαστικά την καινοτομία και τη νέα επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Περισσότερες πληροφορίες & δωρεάν εισιτήρια: www.inspirecyprus.com