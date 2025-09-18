Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η Fed μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης για πρώτη φορά φέτος

Οι αξιωματούχοι της Fed εμφανίστηκαν πάντως ελαφρώς πιο αισιόδοξοι για την ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας

Για πρώτη φορά φέτος, η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) μείωσε την Τετάρτη τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσεις, στο εύρος του 4% έως 4,25%, διατηρώντας τα όμως υψηλότερα από τις επιθυμίες του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οι αξιωματούχοι της Fed εμφανίστηκαν πάντως ελαφρώς πιο αισιόδοξοι για την ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας, προβλέποντας πως θα διαμορφωθεί στο 1,6% μέχρι το τέλος της χρονιάς σε σύγκριση με το 1,4% που προέβλεπαν τον Ιούνιο.

Σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας, ανέφεραν πως «η δημιουργία θέσεων εργασίας έχει επιβραδυνθεί και το ποσοστό ανεργίας έχει αυξηθεί, αλλά παραμένει χαμηλό».

Πηγή: ΚΥΠΕ

