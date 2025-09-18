Οι ασιατικές αγορές ταλαντεύονται μετά τη μείωση των επιτοκίων από τη Fed

Οι μετοχές ταλαντεύτηκαν στην Ασία την Πέμπτη, αφού η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μείωσε τα επιτόκια αλλά άφησε τους επενδυτές να αναρωτιούνται πόσες ακόμα μειώσεις βρίσκονται στον ορίζοντα, παρά τις προειδοποιήσεις του επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ, για την ασθενή αγορά εργασίας.

Έπειτα από πρόσφατες οικονομικές εκθέσεις που δείχνουν ασθενέστερη δημιουργία θέσεων εργασίας, η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα μειώσει το κόστος δανεισμού κατά 25 μονάδες βάσης, την πρώτη μείωση από τον Δεκέμβριο.

Η απόφαση με ψήφους 11-1, με τον διορισμένο από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, Στίβεν Μίραν, να ψηφίζει υπέρ μιας μείωσης κατά 50 μονάδες, ελήφθη παρότι ο πληθωρισμός παραμένει πολύ πάνω από τον στόχο του 2%, αλλά οι αναλυτές είπαν ότι το κύριο επίκεντρο ήταν η απασχόληση.

Η στενά παρακολουθούμενη πρόβλεψη της Τράπεζας για τα μελλοντικά επιτόκια έδειξε διχασμό για τη μετέπειτα πορεία, με μια οριακή πλειοψηφία των 19 αξιωματούχων να βλέπουν δύο ακόμα μειώσεις, αλλά επτά να μην προβλέπουν καμία.

Ο Πάουελ παρέμεινε επιφυλακτικός, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται «συνεδρίαση προς συνεδρίαση».

Οι αμερικανικές αγορές έκλεισαν υποτονικά, με τον Dow να κλείνει ανοδικά αλλά τους S&P 500 και Nasdaq πτωτικά.

Οι Ασιάτες επενδυτές ήταν επίσης προσεκτικοί.

Το Τόκιο έκλεισε θετικά καθώς η απόφαση της Fed ενίσχυσε το δολάριο έναντι του γιεν και άλλων νομισμάτων, βοηθώντας τους Ιάπωνες εξαγωγείς, ενώ η Σαγκάη υποχώρησε μέχρι το τέλος της ημέρας. Το Χονγκ Κονγκ επίσης έκλεισε με απώλειες.

Η Σεούλ έκλεισε σε ιστορικό υψηλό, ενισχυμένη από την άνοδο των τεχνολογικών μετοχών με επικεφαλής τη Samsung Electronics και την SK hynix, που εκτοξεύτηκε σχεδόν 6%, μετά από αναφορές ότι η Κίνα απαγόρευσε στις τεχνολογικές της εταιρείες να αγοράζουν τσιπ της Nvidia.

Η Ταϊπέι και η Μανίλα σημείωσαν άνοδο, ενώ σημειώθηκαν απώλειες στο Σίδνεϊ, το Ουέλινγκτον, τη Σιγκαπούρη και την Τζακάρτα.

Λονδίνο, Παρίσι και Φρανκφούρτη κινήθηκαν ανοδικά.

Οι τιμές του χρυσού διατηρήθηκαν γύρω στα 3.660 δολάρια, έχοντας εκτοξευτεί την Τετάρτη σε ιστορικό υψηλό πάνω από 3.707 δολάρια.

Οι κινεζικές εταιρείες ημιαγωγών εκτοξεύτηκαν μετά από αναφορά των Financial Times ότι η ρυθμιστική αρχή διαδικτύου της Κίνας είχε δώσει εντολή σε εταιρείες όπως η Alibaba και η ByteDance να ακυρώσουν παραγγελίες για τους επεξεργαστές RTX Pro 6000D της Nvidia.

Οι υπερσύγχρονοι αυτοί επεξεργαστές κατασκευάζονται ειδικά για την Κίνα.

