Η αύξηση βιομηχανικής παραγωγής φαίνεται να αποτρέπει τεχνική ύφεση στη Γερμανία

Η οικονομία της Γερμανίας αναμένεται να αποφύγει την τεχνική ύφεση στο άμεσο μέλλον, χάρη στην αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής, δήλωσε την Πέμπτη η κεντρική τράπεζα.

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης είναι υποτονική τα τελευταία χρόνια λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας, του σκληρού ανταγωνισμού από την Κίνα και των αμερικανικών δασμών που επιβλήθηκαν φέτος.

Ωστόσο, η Bundesbank επισήμανε τα στοιχεία της βιομηχανικής παραγωγής και των παραγγελιών του Ιουλίου και δήλωσε ότι η γερμανική οικονομία «δείχνει να παραμένει σχετικά ανθεκτική σε ένα δύσκολο περιβάλλον».

Η βιομηχανική παραγωγή της Γερμανίας αυξήθηκε κατά 1,3% τον Ιούλιο, καλύτερα από το αναμενόμενο. Οι βιομηχανικές παραγγελίες μειώθηκαν, αλλά η Κεντρική Τράπεζα ανέφερε ότι αυτό οφειλόταν κυρίως στη φυσική «μεταβλητότητα» των μεγάλων παραγγελιών.

«Παρά τα πρόσθετα βάρη από τους νέους αμερικανικούς δασμούς, δεν υπάρχουν ενδείξεις για μεγάλη επιβράδυνση της βιομηχανίας στο τρίτο τρίμηνο», σημείωσε.

«Η ζήτηση για γερμανικά βιομηχανικά προϊόντα βρίσκεται ουσιαστικά σε άνοδο».

Σύμφωνα με το Γαλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η έκθεση αυτή αποτελεί θετικά νέα για τον συντηρητικό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος έχει θέσει ως κορυφαία προτεραιότητα την έξοδο της Γερμανίας από την οικονομική της στασιμότητα.

Η οικονομία της Γερμανίας θα αποφύγει την τεχνική ύφεση, που ορίζεται ως τουλάχιστον δύο συνεχόμενα τρίμηνα αρνητικής οικονομικής ανάπτυξης, εφόσον αναπτυχθεί το τρίτο τρίμηνο.

Η οικονομική ανάπτυξη για το δεύτερο τρίμηνο αναθεωρήθηκε τον Αύγουστο σε -0,3%.

Αυτό προκάλεσε φόβους ότι η σχετικά ισχυρή αρχή του έτους δεν οφειλόταν σε βιώσιμη ανάκαμψη, αλλά στο γεγονός ότι οι Αμερικανοί πελάτες έκαναν «πρόωρες» παραγγελίες πριν τεθούν σε ισχύ οι δασμοί των ΗΠΑ.

Ο Μερτς έχει υποσχεθεί να δαπανήσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ για εξοπλισμούς και αναβαθμίσεις υποδομών, προκειμένου να επαναφέρει τη χώρα και την οικονομία της σε τροχιά ανάπτυξης.

Ωστόσο, η γερμανική βιομηχανία αντιμετωπίζει διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως το υψηλό ενεργειακό κόστος και τον ολοένα πιο σκληρό κινεζικό ανταγωνισμό στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και της βαριάς βιομηχανίας.

Η ανταγωνιστικότητα των βιομηχανικών επιχειρήσεων «εξασθενεί», ανέφερε η Bundesbank, προσθέτοντας ότι λειτουργούν «κάτω από τη δυναμικότητά τους».

Πηγή: ΚΥΠΕ