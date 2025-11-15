Στη φυλακή για σπάσιμο πιάτων σε μπουζούκια - Τα παράλογα και τα παράδοξα του ποινικού κώδικα μας

Αν νομίζετε ότι τα εξώδικα πρόστιμα που προβλέπονται στον περί Δήμων Νόμο για όσους τρέχουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα… με άλογα ή τινάζουν τα χαλιά τους στη μέση του δρόμου είναι παράλογα, τότε, κρατηθείτε. Διότι, ο Ποινικός Κώδικάς μας βρίθει από ευτράπελα και παράδοξα. Αρκετές από τις διατάξεις του είναι αναχρονιστικές, αντιφατικές και ασαφείς και περιλαμβάνουν αδικήματα που τα έχει ξεπεράσει ο χρόνος και παραπέμπουν σε αντιλήψεις παρωχημένων εποχών από τον καιρό της Αγγλοκρατίας.

Για παράδειγμα, το θρυλικό αδίκημα του… σπασίματος πιάτων στα κέντρα αναψυχής. Σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα, θεωρείται ποινικό αδίκημα, το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έξι μηνών. Ποινικό αδίκημα διαπράττει και όποιος συμμετέχει σε μουσουλμανική γιορτή που διοργανώνεται με ευκαιρία γάμου ή περιτομής (!), όπου απαγορεύεται σε χορεύτριες να χορεύουν ή να τραγουδούν. Και φυσικά, ο νομοθέτης δεν άφησε περιθώρια παρερμηνείας: «χορεύτρια» θεωρείται «η γυναίκα πόρνη ή η γυναίκα που χορεύει ή που τραγουδά με αμοιβή σε μουσουλμανική γιορτή».

Στη φυλακή κινδυνεύουν να βρεθούν και όσοι έχουν στην κατοχή τους χειροπέδες. Αυτό που σήμερα θεωρείται απαραίτητο αξεσουάρ για πολλά ζευγάρια και κάνει τρελές πωλήσεις στα καταστήματα ερωτικών βοηθημάτων (sex shops), στο μάτι του νόμου παραμένει ύποπτο εργαλείο εγκλήματος. Αν η διάταξη εφαρμοζόταν κατά γράμμα, το σωφρονιστικό μας ίδρυμα θα είχε τόσους νέους «ενοίκους» που θα χρειαζόμασταν νέες φυλακές μόνο για… συλλέκτες ερωτικών βοηθημάτων.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έχουμε και τα καθήκοντα Κυρίου. Όσο απίστευτο κι αν ακούγεται, ο Ποινικός μας Κώδικας υποχρεώνει αυτούς τους κυρίους να φροντίζουν τους υπηρέτες τους!

Παράλογα και παράδοξα

Ενδεικτικά παραθέτουμε πιο κάτω άρθρα του Ποινικού Κώδικα, τα οποία είτε θα πρέπει να αναθεωρηθούν είτε να καταργηθούν μιας και δεν ανταποκρίνονται πλέον στις σημερινές συνθήκες:

Άρθρο 50Δ - Εξύβριση στρατού: (1) Όποιος κακόβουλα εξυβρίζει δημόσια τον στρατό είναι ένοχος πλημμελήματος και τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις 1.500 λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές. (2) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού «στρατός» περιλαμβάνει τον στρατό της Δημοκρατίας, την Εθνική Φρουρά, καθώς και κάθε άλλη στρατιωτική δύναμη που ιδρύεται με νόμο.

Άρθρο 83 - Απαγόρευση μαχαιριών σε οίκο ανοχής: (1) Όποιος έχει πάνω του ή μεταφέρει μαχαίρι που δεν καταλήγει σε μυτερή άκρη σε γάμο ή πανηγύρι ή σε οίκο ανοχής ή σε αδειούχο ποτοπωλείο είναι ένοχος πλημμελήματος. (2) Όποιος έχει πάνω του ή μεταφέρει μαχαίρι που καταλήγει σε μυτερή άκρη σε γάμο ή πανηγύρι ή σε οίκο ανοχής ή σε αδειούχο ποτοπωλείο είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση δύο χρόνων. (3) Σε εκείνες τις περιπτώσεις που επιβάλλεται μικρότερη ποινή, το δικαστήριο αναφέρει τους λόγους για την επιβολή της ποινής αυτής. (4) Κανένας δεν θεωρείται ότι διέπραξε ποινικό αδίκημα δυνάμει του παρόντος άρθρου αν αποδείξει με τέτοιο τρόπο που να ικανοποιεί το δικαστήριο ότι είχε πάνω του ή μετέφερε τέτοιο μαχαίρι κατά την άσκηση του επιτηδεύματος ή του επαγγέλματός του.

Άρθρο 86Α – Κατοχή χειροπέδων: Όποιος εισάγει, κατασκευάζει, πωλεί, προσφέρει ή εκθέτει για πώληση ή έχει στην κατοχή του ή μεταφέρει χειροπέδες χωρίς άδεια του Αρχηγού Αστυνομίας είναι ένοχος πλημμελήματος και τιμωρείται με φυλάκιση έξι μηνών ή με χρηματική ποινή 500 λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές: Νοείται ότι, η απαγόρευση εισαγωγής, κατοχής ή μεταφοράς χειροπέδων δεν εφαρμόζεται ή επηρεάζει τις δυνάμεις ασφαλείας της Δημοκρατίας, την Εθνική Φρουρά ή τις Φυλακές.

Άρθρο 95Α - Σπάσιμο επιτραπέζιων σκευών σε δημόσια κέντρα: (1) Κάθε πρόσωπο το οποίο σε δημόσιο κέντρο αναψυχής και διασκέδασης σπάζει σκόπιμα επιτραπέζιο σκεύος οποιουδήποτε είδους από γυαλί, πορσελάνη ή άλλη εύθραυστη ύλη είναι ένοχος πλημμελήματος και τιμωρείται με φυλάκιση έξι μηνών. (2) Ο ιδιοκτήτης ή το πρόσωπο υπό τη διεύθυνση του οποίου είναι το κέντρο ο οποίος παρέχει τα μέσα διάπραξης του αδικήματος που καθορίζεται στο εδάφιο (1) είναι ένοχος πλημμελήματος και τιμωρείται με την ίδια ποινή.

Άρθρο 96 - Καταστροφή επίσημων κοινοποιήσεων: Όποιος εσκεμμένα και χωρίς νόμιμη εξουσία σχίζει, παραμορφώνει ή καταστρέφει κοινοποίηση, αγγελία ή έγγραφο επικολλημένο ή που πρόκειται να επικολληθεί πάνω σε οποιοδήποτε κτήριο ή δημόσιο χώρο, δυνάμει των διατάξεων νόμου ή διαδικαστικού κανονισμού ή με εντολή δημόσιου υπαλλήλου, δήμου ή άλλου δημόσιου οργανισμού, είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 75 λίρες ή σε φυλάκιση ενός μήνα.

Άρθρο 97 - Μουσουλμανικές γιορτές: (1) Όποιος διοργανώνει ή ευθύνεται για διοργάνωση μουσουλμανικής γιορτής ή είναι κάτοχος του υποστατικού όπου γίνεται τέτοια μουσουλμανική γιορτή και προσλαμβάνει είτε με αμοιβή είτε όχι είτε σε γνώση του επιτρέπει σε χορεύτρια να χορεύει ή να τραγουδά κατά τη διάρκεια τέτοιας γιορτής είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 75 λίρες ή σε φυλάκιση ενός μήνα. (2) Στο άρθρο αυτό «χορεύτρια» σημαίνει γυναίκα πόρνη ή γυναίκα που χορεύει ή που τραγουδά με αμοιβή σε μουσουλμανική γιορτή. «Μουσουλμανική γιορτή» σημαίνει μουσουλμανικό εορτασμό που διοργανώνεται με ευκαιρία γάμου ή περιτομής. Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι η περιτομή είναι η επέμβαση αφαίρεσης της ακροποσθίας, του δέρματος που καλύπτει τη βάλανο του πέους.

Άρθρο 188 - Πρόσωπα οκνηρά και πρόσωπα που ζουν ακατάστατη ζωή: Τα πιο κάτω πρόσωπα, δηλαδή: (α) η κοινή πόρνη, η συμπεριφερόμενη με αταξία ή άσεμνα σε δημόσιο χώρο, (β) ο περιπλανώμενος ή αυτός που εγκαθίσταται σε δημόσιο χώρο για να ζητιανεύει ή για να μαζεύει ελεημοσύνη ή αυτός που προκαλεί ή που παρακινεί ή που ενθαρρύνει παιδί ή παιδιά να ενεργούν με τον τρόπο αυτό, (γ) άντρας που επιδιώκει να πάρει πελάτες ή που παρενοχλεί φορτικά για ανήθικους σκοπούς σε δημόσιο χώρο, (δ) χωρίς νόμιμη δικαιολογία διενεργεί άσεμνη πράξη σε δημόσιο χώρο θεωρούνται ως πρόσωπα οκνηρά που ζουν ακατάστατη ζωή και υπόκεινται σε φυλάκιση ενός μηνός ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 75 λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Άρθρο 223 - Καθήκοντα κυρίου: Όποιος, υπό την ιδιότητα κυρίου, ανέλαβε, δυνάμει σύμβασης, να παρέχει σε οποιονδήποτε υπηρέτη ή μαθητευόμενο ηλικίας κάτω των 16 χρόνων την αναγκαία διατροφή, ιματισμό ή στέγη έχει καθήκον να παρέχει σε αυτούς όλα αυτά και θεωρείται ότι προκάλεσε κάθε συνέπεια για τη ζωή ή την υγεία του υπηρέτη ή του μαθητευόμενου η οποία οφείλεται σε οποιαδήποτε παράλειψη εκτέλεσης του πιο πάνω καθήκοντος.

Άρθρο 230 – Εκ προθέσεως διακινδύνευση της ασφάλειας προσώπων που ταξιδεύουν σιδηροδρομικώς: Όποιος, με σκοπό πρόκλησης βλάβης ή διακινδύνευσης της ασφάλειας προσώπου που ταξιδεύει σιδηροδρομικώς είτε συγκεκριμένου τέτοιου είτε όχι, τοποθετεί οτιδήποτε στο σιδηρόδρομο ή επεμβαίνει στο σιδηρόδρομο ή σε οποιοδήποτε πράγμα βρίσκεται σε σιδηρόδρομο ή κοντά του, με τέτοιο τρόπο ώστε να επηρεάζει ή να διακινδυνεύει την ελεύθερη και ασφαλή χρήση του σιδηρόδρομου ή την ασφάλεια οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου ή εκτοξεύει ή ρίχνει οτιδήποτε εναντίον ή σε πρόσωπο ή πράγμα στον σιδηρόδρομο ή συντελεί ώστε οτιδήποτε να έλθει σε επαφή με αυτά ή δείχνει φως ή σήμα ή με οποιονδήποτε τρόπο παρεμβαίνει στη χρήση τέτοιου το οποίο υπάρχει σε σιδηρόδρομο ή κοντά του ή με την παράλειψη διενέργειας πράξης την οποία έχει καθήκον να εκτελέσει, συντελεί ώστε να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια τέτοιου προσώπου είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου.

Άρθρο 261 - Κλοπή μεταξύ συζύγων: Όποιος από τους συζύγους που συμβιώνουν προκαλεί ο καθένας από αυτούς να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πράγμα το οποίο γνωρίζει ότι ανήκει στον άλλο με τέτοιο τρόπο ο οποίος θα συνιστά κλοπή αν δεν ήταν συζευγμένοι θεωρείται ότι έχει κλέψει το πράγμα και δύναται να κατηγορηθεί για κλοπή.

Άρθρο 265 - Κλοπή ζώων και προϊόντων: (1) Αν αυτό που κλάπηκε είναι ένα από τα ακόλουθα, δηλαδή άλογο, φοράδα, μουνούχος, γαϊδούρι, μουλάρι, καμήλα, ταύρος, αγελάδα, βόδι, κριάρι, αρνί, ευνουχισμένο αρνί, γίδα ή χοίρος ή νεογνό τέτοιου ζώου ή γεωργική σοδειά ή καρποί, ο υπαίτιος υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων.

Άρθρο 268 - Κλοπή από γραμματείς και υπηρέτες: Αν ο υπαίτιος κλοπής είναι γραμματέας ή υπηρέτης, αυτό που κλάπηκε είναι περιουσία του εργοδότη του ή πράγμα που περιήλθε στην κατοχή του υπαίτιου για λογαριασμό του εργοδότη του, αυτός υπόκειται σε φυλάκιση 14 χρόνων.