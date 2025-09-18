Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Με ζημιές έκλεισε το ΧΑΚ την Πέμπτη

Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 288,52 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,66%

Με ζημιές έκλεισε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 288,52 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,66%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 175,34 μονάδες με πτώση επίσης 0,66%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στις €652.840.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν η Εναλλακτική Αγορά κατά 1,20% και τα Ξενοδοχεία κατά 1,18%, ενώ ακολούθησε η Κύρια Αγορά με μείωση 0,50%. Ουσιαστικά αμετάβλητες έκλεισαν οι Επενδυτικές με οριακή άνοδο 0,05%.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα παρουσίασαν οι μετοχές της Atlantic Insurance , με όγκο συναλλαγών €405.720 (τιμή κλεισίματος €2,50 – πτώση 0,79%), της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο €90.488 (τιμή κλεισίματος €1,70 –χωρίς μεταβολή), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με όγκο €46.424 (τιμή κλεισίματος €1,38 -  πτώση 2,13%), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €40.080 (τιμή κλεισίματος €4,36 – πτώση 2,68%) και της Τράπεζας Κύπρου με €35.644 (τιμή κλεισίματος €7,48 –χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 3 κινήθηκαν ανοδικά, 9 πτωτικά και 5 χωρίς μεταβολή. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 164.

Πηγή: ΚΥΠΕ

