Χριστοδουλίδης: Ένδειξη ισχυροποίησης οικονομίας η νέα αναβάθμιση

Στην αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας στη βαθμίδα Α από τον οίκο αξιολόγησης MorningStar DBRS, που έγινε το βράδυ της 19ης Σεπτεμβρίου, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης μιλώντας σε επενδυτές και επιχειρηματίες στον Καναδά, υπογραμμίζοντας ότι η νέα αναβάθμιση αποτελεί άλλη μια ένδειξη της συνεχιζόμενης ανόδου της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου και της αυξανόμενης ισχυροποίησης της κυπριακής οικονομίας.

Σε παρέμβασή του κατά τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, που διοργάνωσε το βράδυ της 19ης Σεπτεμβρίου (20 Σεπτεμβρίου, 2πμ ώρα Κύπρου), η PwC Καναδά, με τη συμμετοχή Καναδών επιχειρηματιών και επενδυτών, περιλαμβανομένων Κυπρίων επιχειρηματιών του Τορόντο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι «βρισκόμαστε στη διακυβέρνηση από τον Μάρτιο του 2023, και από το 2024 η κυπριακή οικονομία έχει επιστρέψει στην κατηγορία Α- από όλους τους διεθνείς Οίκους Αξιολόγησης. Η τελευταία φορά που βρισκόταν η Κύπρος σε αυτή την κατηγορία ήταν το 2011. Μετά από 13 χρόνια η Κύπρος επανήλθε στην κατηγορία Α-.»

«Μια ώρα πριν έρθω εδώ πληροφορήθηκα ότι ο οίκος αξιολόγησης DBRS, ο οποίος μάλιστα έχει έδρα τον Καναδά, αναβάθμισε την κυπριακή οικονομία από Α- σε Α», σημείωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Επεσήμανε ότι βρίσκεται στον Καναδά στο πλαίσιο της πολιτικής της κυβέρνησης του για παρουσίαση της Κύπρου σε διεθνείς επενδυτές.

Οι πολιτικές φέρνουν αποτελέσματα

Σε γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη για τις επαφές του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Τορόντο, αναφέρεται ότι η αναβάθμιση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια ακολουθία διαδοχικών αναβαθμίσεων από όλους τους μεγάλους διεθνείς Οίκους. Αποτελεί σαφή επιβεβαίωση ότι η Κύπρος έχει εδραιωθεί στη συνείδηση της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας και έμπρακτη αναγνώριση της ισχυρής πορείας που καταγράφει η οικονομία μας και αποδεικνύει ότι οι πολιτικές δημοσιονομικής υπευθυνότητας, οι στοχευμένες μεταρρυθμίσεις και η προσήλωση στη σταθερότητα και την ανάπτυξη παράγουν απτά αποτελέσματα.

«Η συνδυαστική συγκυρία της παρουσίας του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Τορόντο και της ανακοίνωσης της αναβάθμισης από τη DBRS υπογραμμίζει τον διπλό στόχο της Κυβέρνησης: την ενίσχυση της εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας και την εδραίωση της Κύπρου ως πυλώνα σταθερότητας και στρατηγικών συνεργασιών στην ευρύτερη περιοχή, με μια δυναμική οικονομία που δημιουργεί προοπτικές και προσφέρει υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας», σημειώνει ο κ. Λετυμπιώτης.

Φιλική προς επιχειρήσεις η κυβέρνηση

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρόσθεσε, ανάμεσα σε άλλα, ότι η Κύπρος αποτελεί ένα σταθερό κράτος μέλος της ΕΕ και μέλος της Ευρωζώνης που λειτουργεί με πλήρες διαφανές νομικό πλαίσιο, σημειώνοντας ότι η κυβέρνησηή του είναι απόλυτα φιλική προς τις επιχειρήσεις.

Αναφέρθηκε ακόμη στα πολυάριθμα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην ανταγωνιστική οικονομία της χώρας, ενώ υπογράμμισε τη στρατηγικής σημασίας γεωγραφική θέση της Κύπρου.

Επεσήμανε επίσης ότι παρά τις ταραχώδεις εποχές που διερχόμαστε με δύο πολέμους να είναι σε εξέλιξη, η Κύπρος εξακολουθεί να δημιουργεί μια ολοένα και πιο ισχυρή οικονομία με συνεχώς εντεινόμενους ρυθμούς ανάπτυξης.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι στην εκδήλωση βρίσκονται και επιχειρηματίες που ήδη έχουν προβεί σε μεγάλες επενδύσεις στην Κύπρο, και ειδικότερα στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Θα επιλέγαμε Κύπρο για να ζήσουμε

Από πλευράς του ο κ. Μπλερ Σιέππαρντ, ανώτατο στέλεχος της PwC, καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι επισκέφθηκε την Κύπρο λίγο πριν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη από τον οποίον εντυπωσιάστηκε, σημειώνοντας ότι η Κύπρος είναι μια στρατηγικής σημασίας χώρα τόσο λόγω της γεωγραφίας της και της ιδιότητας της ως μέλους της ΕΕ όσο και λόγω των πολιτικών της σχέσεων με τις χώρες της περιοχής και αλλού.

Πρόσθεσε ότι η Κύπρος επικεντρώνεται στην αριστεία και στη διαμόρφωση σωστών συνθηκών για άνθηση της επιχειρηματικότητας, ενώ επαίνεσε το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό της.

«Αν θα επέλεγα να ζήσω κάπου στην Ευρώπη, θα επέλεγα την Κύπρο», ανέφερε, σημειώνοντας τα πολλά πλεονεκτήματα της χώρας.

Εξάλλου, μιλώντας στην εκδήλωση, ο Πρόεδρος της Fairfax Digital Services, Σάντζεϊ Τούγκναϊτ υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μια χώρα φιλική προς τις επιχειρήσεις με θετική και γρήγορη ανταπόκριση από πλευράς των κυπριακών Αρχών στην προώθηση ποιοτικών επενδύσεων.

Σημείωσε, επίσης, ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο και οι μεταρρυθμίσεις από πλευράς Κυβέρνησης αποτελούν ένα από τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας.

Επεσήμανε ακόμη ότι υπάρχει αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για την Κύπρο λόγω της επιτυχημένης πορείας της οικονομίας της χώρας και των προσφερόμενων πλεονεκτημάτων που παρέχονται σε ποιοτικές επενδύσεις.

Μετά τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης ακολούθησε δείπνο εργασίας.

Από πλευράς κυπριακής αντιπροσωπείας συμμετείχαν ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφεάδης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Τορόντο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε συνάντηση με τον ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Fairfax Prem Watsa, έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς επενδυτές με ενεργό παρουσία στην Κύπρο.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμμετείχε σε σειρά συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης με κορυφαίους επιχειρηματίες και επενδυτές, προσκεκλημένους της Fairfax, καθώς και σε εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε από την PWC Καναδά και το Γαλλοκαναδικό Επιμελητήριο.

Στις παρεμβάσεις του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέδειξε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κυπριακής οικονομίας: τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας, το σταθερό φορολογικό και επενδυτικό πλαίσιο, την ανθεκτικότητα της οικονομίας, την εύκολη πρόσβαση σε εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης που καλύπτουν τις ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και τις δυναμικές προοπτικές ανάπτυξης σε τομείς αιχμής.