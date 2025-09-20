Νέα πανσυνδικαλιστική για την ΑΤΑ- Καταλυτική δράση κυβέρνησης ζητά ο Μάκης Κεραυνός

Την ανάγκη προσήλωσης στον κοινωνικό διάλογο για την ΑΤΑ προτάσσει ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση πρέπει να ενεργεί καταλυτικά προκειμένου να βρεθεί λύση. «Θα πρέπει να συνεχιστεί με εποικοδομητικό και θετικό πνεύμα από όλες τις πλευρές ο διάλογος». Είναι θέμα πρώτιστα των κοινωνικών εταίρων και πρέπει η κυβέρνηση να ενεργεί καταλυτικ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!