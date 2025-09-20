Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Νέα πανσυνδικαλιστική για την ΑΤΑ- Καταλυτική δράση κυβέρνησης ζητά ο Μάκης Κεραυνός

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Header Image

Ο κοινωνικός διάλογος παραδοσιακά στην Κύπρο έχει επιφέρει πολλά ωφελήματα και κοινωνική ειρήνη, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, υποδεικνύοντας με νόημα ότι «είναι θέμα πρώτιστα των κοινωνικών εταίρων και πρέπει η κυβέρνηση να ενεργεί καταλυτικά». Οι συντεχνίες θα παλέψουν μέχρι τέλους και προχωρούν σε νέα πανσυνδικαλιστική στα μέσα της εβδομάδας

Την ανάγκη προσήλωσης στον κοινωνικό διάλογο για την ΑΤΑ προτάσσει ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση πρέπει να ενεργεί καταλυτικά προκειμένου να βρεθεί λύση. «Θα πρέπει να συνεχιστεί με εποικοδομητικό και θετικό πνεύμα από όλες τις πλευρές ο διάλογος». Είναι θέμα πρώτιστα των κοινωνικών εταίρων και πρέπει η κυβέρνηση να ενεργεί καταλυτικ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΜισθοίΚΕΒΕΣΕΚΥπουργείο ΕργασίαςΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΠΕΟΜάκης ΚεραυνόςΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΑΤΑμάκης κεραυνόςΔΕΟΚΟΕΒΠΑΣΥΔΥΜΙΣΘΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited