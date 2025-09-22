Κυπριακές μπίζνες στο Διάστημα

Η επένδυση στην τεχνολογία και την έρευνα επιτρέπει και σε μικρά κράτη να ασχοληθούν και να αναπτύξουν τομείς που αποτελούσαν προνομιακό πεδίο για πιο μεγάλους παίκτες. Το Διάστημα είναι ένας τομέας στον οποίο η Κύπρος θέλει να δοκιμάσει τις δυνάμεις υποστηρίζοντας επιχειρηματικά σχέδια.

Το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης εγκαινιάζει τον 1ο κύκλο ανοικτής πρόσκλησης της Επιχειρηματικής Θερμοκοιτίδας Διαστήματος «Space BIC» στον Τομέα της Διαστημικής Τεχνολογίας στην Κύπρο.

«Το Space Business Incubation Centre (Space BIC) by ERATOSTHENES Centre of Excellence είναι η πρώτη επιχειρηματική θερμοκοιτίδα διαστημικής τεχνολογίας στην Κύπρο. Υλοποιείται από το Κέντρο Αριστείας «Ερατοσθένης» του ΤΕΠΑΚ, με τη στήριξη και χρηματοδότηση του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής», εξηγεί στον «Π» ο διευθύνων σύμβουλος του «Ερατοσθένης», καθηγητής Διόφαντος Χατζημιτσής.

«Το Space BIC», προσθέτει, «δημιουργήθηκε για να στηρίξει startups και άτομα που επιθυμούν να αξιοποιήσουν δορυφορικά δεδομένα και διαστημικές τεχνολογίες για να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις. Μέσα από τη δημιουργία ενός δυναμικού οικοσυστήματος, η Κύπρος συνδέει για πρώτη φορά τη διαστημική έρευνα με την αγορά και ανοίγει πόρτες σε διεθνείς συνεργασίες. Η διαστημική οικονομία», τονίζει, «αναπτύσσεται ραγδαία και η Κύπρος έχει την ευκαιρία να διαδραματίσει ενεργό ρόλο. Με το Space BIC, η έρευνα συνδέεται με την αγορά, ενδυναμώνονται συνεργασίες και ενισχύεται η θέση της χώρας μας στη διαστημική αρένα»,.

Η χρηματοδότηση

Οι ομάδες που θα επιλεγούν θα επωφεληθούν από χρηματοδότηση, εξειδικευμένο mentoring από διεθνείς ειδικούς, πρόσβαση σε επενδυτικά δίκτυα και στήριξη σε όλα τα στάδια ανάπτυξης – από την ιδέα μέχρι την εμπορική διάθεση.

Ειδικότερα, κάθε επιλεγμένος-η συμμετέχων/-ουσα ή ομάδα θα λάβει έως και €50.000 σε χρηματοδότηση De minimis χωρίς παραχώρηση μετοχικού κεφαλαίου, με σκοπό την ανάπτυξη πρωτοτύπων, την επικύρωση τεχνολογιών και την επέκταση καινοτόμων λύσεων. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος εκκόλαψης είναι 24 μήνες, με δύο προγραμματισμένους κύκλους εκκόλαψης. Ο δεύτερος κύκλος θα ανακοινωθεί στα μέσα του 2026.

Οι συμμετέχοντες/-ουσες θα υποστηριχθούν σύμφωνα με το επίπεδο ωριμότητας και καινοτομίας της ιδέας τους, βάσει των εγκεκριμένων σχεδίων εκκόλαψης. Η υποστήριξη μπορεί να περιλαμβάνει χώρο εργασίας, πρόσβαση σε εξοπλισμό και υποδομές, εξειδικευμένη καθοδήγηση, τεχνολογική υποστήριξη, πρόσβαση σε αγορές, ευκαιρίες χρηματοδότησης, συνεργασίες ανοικτής καινοτομίας, καθώς και υποστήριξη για έργα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νεοσύστατες εταιρείες (κάτω των πέντε ετών), ομάδες ή άτομα που έχουν ή πρόκειται να ιδρύσουν εταιρεία στην Κυπριακή Δημοκρατία και μπορούν να αποδείξουν σχετικότητα με τον τομέα του Διαστήματος και να παρουσιάσουν ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο.

Ο πρώτος κύκλος αιτήσεων είναι ανοιχτός έως τις 15 Οκτωβρίου 2025, και ο κ. Χατζημιτσής καλεί όλες τις ομάδες, startups και άτομα με όραμα να υποβάλουν την πρότασή τους στο www.spacebic.cy/apply.

Παράλληλα, στις 23 Σεπτεμβρίου 2025 στη Λεμεσό, θα πραγματοποιηθεί μια ειδική εκδήλωση γνωριμίας με το Space BIC, όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί αναλυτικά για τις δυνατότητες του προγράμματος.

«Για το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ, η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα αποτελούν θεμέλιο για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή του. Με το Space BIC αξιοποιούμε την ερευνητική μας αριστεία και τη σύγχρονη υποδομή μας για να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες, να ενισχύσουμε το οικοσύστημα διαστημικής τεχνολογίας και παρατήρησης Γης στην Κύπρο και να καλλιεργήσουμε μια επιχειρηματική κουλτούρα που στηρίζει την εθνική και περιφερειακή ανάπτυξη», υπογραμμίζει ο διευθύνων σύμβουλος του «Ερατοσθένης».