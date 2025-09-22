Διαφωνίες για ρόλο «υψηλότερης τιμής» στην αποκρατικοποίηση XAK

Συνεχίστηκε την Δευτέρα στην Επιτροπή Οικονομικών η συζήτηση για την αποκρατικοποίηση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) με κύριο σημείο τριβής τον καθοριστικό ρόλο που αποδίδεται στην «υψηλότερη τιμή» στις προσφορές για την πώληση των εργασιών σε ιδιώτη.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, σημείωσε ότι η κατ’ άρθρον συζήτηση έχει ολοκληρωθεί και εκκρεμούν τρία βασικά ζητήματα. Το πρώτο αφορά την πρόνοια για ελάχιστη πώληση 75% των μετοχών, το δεύτερο τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων του και το τρίτο την πρόνοια που καθιστά την υψηλότερη τιμή τον καθοριστικό παράγοντα για την πώληση. Αν δεν υπάρξει συναίνεση, όπως είπε, το θέμα θα κριθεί σε πολιτικό επίπεδο με σχετική τροπολογία.

Εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών, η Αυγή Λαπαθιώτη τόνισε ότι η αρχική απόφαση αφορούσε πλήρη αποκρατικοποίηση, ωστόσο στη συνέχεια το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να παραμείνει το κράτος με ποσοστό 25%. Όπως εξήγησε, δεν κρίνεται σκόπιμο το ζήτημα του ποσοστού να μπει στο νομοσχέδιο, αλλά θα καθοριστεί μέσα από τα έγγραφα του διαγωνισμού. Σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία, ανέφερε ότι υπάρχουν αρμοδιότητες του ΧΑΚ που δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε ιδιώτη, γι’ αυτό κρίθηκε αναγκαία η αναφορά στη νομοθεσία.

Για το ζήτημα της υψηλότερης τιμής, το ΥΠΟΙΚ επεσήμανε ότι μελετήθηκε το ευρωπαϊκό πλαίσιο και αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ, τονίζοντας ότι στόχος κάθε αποκρατικοποίησης είναι να μην τίθενται όροι που αποθαρρύνουν επενδυτές. Ταυτόχρονα, το Υπουργείο διαβεβαίωσε ότι στα έγγραφα του διαγωνισμού θα περιληφθούν ποιοτικά κριτήρια δημοσίου συμφέροντος, ώστε να αποκλείονται επενδυτές που δεν εξυπηρετούν την κυπριακή κεφαλαιαγορά.

Η Νομική Υπηρεσία ανέφερε ότι στο νομοσχέδιο εντάχθηκαν ελάχιστα κριτήρια για σκοπούς διαφάνειας.

Από πλευράς της, η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεω Στέλλα Μιχαηλίδου είπε ότι δεν υπάρχει γνωμάτευσή της για το θέμα της «υψηλότερης τιμής» αφού δεν τους ζητήθηκε.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΧΑΚ Μαρίνος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι στόχος είναι η ιδιωτικοποίηση, αλλά και να αξιολογηθούν σωστά οι επενδυτές ώστε να βοηθηθεί ο τόπος. Όπως είπε δεν αρκεί να δώσει κάποιος μερικά εκατομμύρια περισσότερα.

Στην τοποθέτησή του, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης επεσήμανε ότι, παρά τη θετική στάση του ΔΗΣΥ στην αποκρατικοποίηση, εάν παραμείνει η πρόνοια που θέτει την υψηλότερη τιμή ως απόλυτο κριτήριο, το κόμμα θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο. Όπως είπε, το δημόσιο συμφέρον δεν διασφαλίζεται από ένα ευρώ παραπάνω, αλλά από την αναπτυξιακή προοπτική του ΧΑΚ. Πρότεινε να προστεθεί ρητή πρόνοια που θα καθορίζει σαφή ποιοτικά κριτήρια για την επιλογή του επενδυτή.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς εξέφρασε την απορία του για το γεγονός ότι η συζήτηση εξακολουθεί να επικεντρώνεται στο ζήτημα της υψηλότερης τιμής. Όπως ανέφερε, με βάση την εμπειρία προηγούμενων ιδιωτικοποιήσεων, τα σχετικά ζητήματα έχουν ήδη απαντηθεί και θα ανέμενε κανείς να είναι ξεκάθαρο το πώς αντιμετωπίζεται η παράμετρος αυτή. Είπε, τέλος, ότι ο απόλυτος γνώμονας θα πρέπει να είναι η εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.

Ο Πρόεδρος των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης σημείωσε ότι στο νομοσχέδιο εντοπίζονται πολλοί περιορισμοί και εξέφρασε επιφυλάξεις για το άρθρο που καθιστά την υψηλότερη τιμή καθοριστικό κριτήριο. Αναρωτήθηκε γιατί δεν ζητήθηκε σχετική γνωμάτευση από την Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων. Κάλεσε, τέλος, το Υπουργείο Οικονομικών να βρει μια πρακτική φόρμουλα για το ζήτημα της υψηλότερης τιμής.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής κατέληξε ότι, αν και υπάρχει σύγκλιση πως η διαδικασία πρέπει να προχωρήσει, η υποπαράγραφος που δίνει υπεροχή στην υψηλότερη τιμή δεν είναι αποδεκτή χωρίς παράλληλη και ισότιμη στάθμιση των ποιοτικών κριτηρίων. Κάλεσε τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν στις απαραίτητες αλλαγές.

Μιλώντας μετά το πέρας της Επιτροπής, ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης ανέφερε ότι το κόμμα του διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις. Όπως σημείωσε, εξακολουθεί να προβλέπεται ότι ο στρατηγικός επενδυτής θα επιλέγεται αποκλειστικά με βάση την υψηλότερη τιμή ανά μετοχή, κάτι που ουσιαστικά υποχρεώνει την εκτελεστική εξουσία να λάβει απόφαση μόνο με αυτό το κριτήριο. Ζήτησε να περιληφθεί σαφής πρόνοια που να καθορίζει τόσο οικονομικά όσο και ποιοτικά κριτήρια για σκοπούς διαφάνειας, ώστε να διασφαλίζεται ότι θα επιλεγεί ο κατάλληλος επενδυτής που θα αναπτύξει το ΧΑΚ. Παράλληλα, εξέφρασε ικανοποίηση για τη ρύθμιση των εκκρεμοτήτων που αφορούν το προσωπικό του ΧΑΚ.

Πηγή: ΚΥΠΕ