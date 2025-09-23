Στενή συνεργασία ΚΔ - Chevron για το κοίτασμα «Αφροδίτη» με επίκεντρο τους ενεργειακούς σχεδιασμούς

Η ενεργειακή στρατηγική της Κυπριακής Δημοκρατίας εισέρχεται σε νέα φάση, με την παρουσία της Chevron στην ΑΟΖ να θεωρείται καθοριστική. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο νέος Πρόεδρος της εταιρείας (BAEC) συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για πρόοδο και στενή συνεργασία. Στο επίκεντρο τέθηκαν η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και η υλοποίηση της συμφωνίας με την Αίγυπτο.

Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης από τη Chevron

Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις ενεργειακές προοπτικές της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης την παρουσία της Chevron στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου. Κατά τη διάρκεια συνάντησής του στη Νέα Υόρκη με τον Πρόεδρο του τμήματος BAEC της εταιρείας, Χαβιέ λα Ρόσα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε τη σημασία της στενής συνεργασίας με την αμερικανική εταιρεία για την υλοποίηση των ενεργειακών σχεδιασμών της Κυβέρνησης.

Συμφωνία-ορόσημο με την Αίγυπτο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη τον κ. λα Ρόσα για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων και υπογράμμισε ότι «η παρουσία της Chevron στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις ενεργειακές προοπτικές της χώρας μας, καθώς και της περιοχής». Παράλληλα, χαρακτήρισε τη συμφωνία που υπεγράφη πρόσφατα με την Αίγυπτο ως «συμφωνία-ορόσημο», επισημαίνοντας τη στρατηγική σημασία της τόσο για την ανάπτυξη του κοιτάσματος «Αφροδίτη», όσο και για τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Προχωρούν οι εργασίες στην κυπριακή ΑΟΖ

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σημείωσε ότι «στους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Κυβέρνησης, η αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων είναι στις προτεραιότητες». Όπως είπε, μέχρι στιγμής όλα τα χρονοδιαγράμματα τηρούνται, ενώ μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί το στάδιο του ‘prefit’. Από τον Ιούνιο, έχουν ήδη ξεκινήσει οι υπεράκτιες γεωτεχνικές και γεωλογικές έρευνες για τις υποθαλάσσιες εγκαταστάσεις και την όδευση του αγωγού προς την Αίγυπτο.

Τακτική επικοινωνία Chevron – Κυβέρνησης

Ο κ. Λετυμπιώτης τόνισε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και η Chevron συμφώνησαν να παραμείνουν σε τακτική επικοινωνία, τόσο με το αρμόδιο Υπουργείο όσο και με τον ίδιο προσωπικά, καθώς, όπως είπε, «το ενδιαφέρον για την υλοποίηση των ενεργειακών μας σχεδιασμών είναι μεγάλο».

Γεωστρατηγική σημασία της κυπριακής ΑΟΖ

Αναφερόμενος στις γεωπολιτικές διαστάσεις της συνεργασίας, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η πολυετής και ενεργή παρουσία της Chevron στην κυπριακή ΑΟΖ στέλνει «μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις» και επιβεβαιώνει τη γεωστρατηγική σημασία της περιοχής. «Το γεγονός ότι η Chevron παραμένει δεσμευμένη στην ανάπτυξη του κοιτάσματος ‘Αφροδίτη’ αποτελεί σαφή ένδειξη εμπιστοσύνης τόσο για την Κυπριακή Δημοκρατία όσο και για τις ενεργειακές της δυνατότητες», κατέληξε.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ