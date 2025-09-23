Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Στενή συνεργασία ΚΔ - Chevron για το κοίτασμα «Αφροδίτη» με επίκεντρο τους ενεργειακούς σχεδιασμούς

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η στενή συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη Chevron επιβεβαιώνεται εκ νέου, με φόντο την ταχεία πρόοδο στο κοίτασμα «Αφροδίτη».

Η ενεργειακή στρατηγική της Κυπριακής Δημοκρατίας εισέρχεται σε νέα φάση, με την παρουσία της Chevron στην ΑΟΖ να θεωρείται καθοριστική. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο νέος Πρόεδρος της εταιρείας (BAEC) συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για πρόοδο και στενή συνεργασία. Στο επίκεντρο τέθηκαν η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και η υλοποίηση της συμφωνίας με την Αίγυπτο.

Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης από τη Chevron

Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις ενεργειακές προοπτικές της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης την παρουσία της Chevron στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου. Κατά τη διάρκεια συνάντησής του στη Νέα Υόρκη με τον Πρόεδρο του τμήματος BAEC της εταιρείας, Χαβιέ λα Ρόσα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε τη σημασία της στενής συνεργασίας με την αμερικανική εταιρεία για την υλοποίηση των ενεργειακών σχεδιασμών της Κυβέρνησης.

Συμφωνία-ορόσημο με την Αίγυπτο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη τον κ. λα Ρόσα για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων και υπογράμμισε ότι «η παρουσία της Chevron στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις ενεργειακές προοπτικές της χώρας μας, καθώς και της περιοχής». Παράλληλα, χαρακτήρισε τη συμφωνία που υπεγράφη πρόσφατα με την Αίγυπτο ως «συμφωνία-ορόσημο», επισημαίνοντας τη στρατηγική σημασία της τόσο για την ανάπτυξη του κοιτάσματος «Αφροδίτη», όσο και για τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Προχωρούν οι εργασίες στην κυπριακή ΑΟΖ

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σημείωσε ότι «στους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Κυβέρνησης, η αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων είναι στις προτεραιότητες». Όπως είπε, μέχρι στιγμής όλα τα χρονοδιαγράμματα τηρούνται, ενώ μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί το στάδιο του ‘prefit’. Από τον Ιούνιο, έχουν ήδη ξεκινήσει οι υπεράκτιες γεωτεχνικές και γεωλογικές έρευνες για τις υποθαλάσσιες εγκαταστάσεις και την όδευση του αγωγού προς την Αίγυπτο.

Τακτική επικοινωνία Chevron – Κυβέρνησης

Ο κ. Λετυμπιώτης τόνισε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και η Chevron συμφώνησαν να παραμείνουν σε τακτική επικοινωνία, τόσο με το αρμόδιο Υπουργείο όσο και με τον ίδιο προσωπικά, καθώς, όπως είπε, «το ενδιαφέρον για την υλοποίηση των ενεργειακών μας σχεδιασμών είναι μεγάλο».

Γεωστρατηγική σημασία της κυπριακής ΑΟΖ

Αναφερόμενος στις γεωπολιτικές διαστάσεις της συνεργασίας, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η πολυετής και ενεργή παρουσία της Chevron στην κυπριακή ΑΟΖ στέλνει «μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις» και επιβεβαιώνει τη γεωστρατηγική σημασία της περιοχής. «Το γεγονός ότι η Chevron παραμένει δεσμευμένη στην ανάπτυξη του κοιτάσματος ‘Αφροδίτη’ αποτελεί σαφή ένδειξη εμπιστοσύνης τόσο για την Κυπριακή Δημοκρατία όσο και για τις ενεργειακές της δυνατότητες», κατέληξε.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ

Tags

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΑφροδίτηΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟChevron

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited