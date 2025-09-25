Μάχη συντεχνιών μέχρι τέλους, χωρίς εκπτώσεις για την ΑΤΑ

Μέχρι τέλους θα παλέψουν οι συντεχνίες για αποκατάσταση της ΑΤΑ στο 100%, διαμηνύοντας ξεκάθαρα και σταράτα ότι θα κλιμακώσουν τα απεργιακά μέτρα εάν αυτό κριθεί σκόπιμο.

Το συνδικαλιστικό κίνημα αναμένει ξεκάθαρες απαντήσεις για το πώς θα εφαρμοστεί η πρόταση της κυβέρνησης «ΑΤΑ για όλους» κατά τη συνάντηση της Παρασκευής με τον υπουργό Εργασίας.

Οι συντεχνίες θεωρούν ότι υπάρχουν τα εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς νομοθετική ρύθμιση, κάτι που έχουν επισημάνει τους τελευταίους μήνες.

Οι συντεχνίες απορρίπτουν ασυζητητί την κλιμακωτή ΑΤΑ, θεωρώντας ότι αλλοιώνει τη φιλοσοφία του θεσμού.

Κατά τη χθεσινή πανσυνδικαλιστική σύσκεψη αξιολογήθηκε η εξέλιξη της τρίωρης στάσης εργασίας την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου και όπως αναφέρθηκε, επιτεύχθηκε ξεκάθαρα ο στόχος να περάσει το μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις ότι οι συντεχνίες είναι έτοιμες να υπερασπιστούν την ΑΤΑ, ώστε να αποδίδεται στη φιλοσοφία της, δηλαδή στο 100% για όλους.

Οι συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ ενημέρωσαν και τις υπόλοιπες συντεχνίες για τη συνάντηση που είχαν με τον υπουργό Εργασίας, τόσο πριν τη στάση εργασίας όπου αναγνώστηκε προφορικά η θέση της κυβέρνησης, όσο και για τη συνάντηση της περασμένης Τρίτης κατά την οποία έγινε διάλογος, χωρίς ωστόσο να δοθούν συγκεκριμένες και ξεκάθαρες εξηγήσεις.

Σε δηλώσεις του ο γ.γ. της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, σημείωσε ότι θα πάνε στη συνάντηση της ερχόμενης Παρασκευής με τον υπουργό Εργασίας «με θετική διάθεση» και «ανάλογα με τις θέσεις ή την προσέγγιση η οποία θα μας αναλυθεί, έχουμε πάρει απόφαση και είμαστε εξουσιοδοτημένοι να ενεργοποιήσουμε προηγούμενες αποφάσεις για την κλιμάκωση των μέτρων σε περίπτωση που αυτό κριθεί σκόπιμο».

«Καλούμε το υπουργείο, αλλά και την εργοδοτική πλευρά να εμπλακούν σε μία διαδικασία η οποία θα βρίσκεται στο πλαίσιο της μεταβατικής συμφωνίας, έτσι ώστε ο θεσμός της ΑΤΑ να αποκατασταθεί πλήρως», σημείωσε. «Παράλληλα, να δημιουργηθούν συνθήκες και προϋποθέσεις, αξιοποιώντας και τις εισηγήσεις του συνδικαλιστικού κινήματο, ώστε να μπορέσει ο θεσμός να επεκταθεί και να καλύψει το σύνολο των εργαζομένων, τόσο μέσα από την εφαρμογή της ΑΤΑ στον κατώτατο μισθό όσο και μέσα από την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, τη διασφάλιση ότι οι συλλογικές συμβάσεις, ιδιαίτερα οι κλαδικές, αφορούν το σύνολο των εργαζομένων», τόνισε.

«Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο συζητάμε και διαπραγματευόμαστε με σημείο αναφοράς τη μεταβατική συμφωνία. Οτιδήποτε εκτός αυτού του πλαισίου, όπως ήταν και η προσπάθεια για πολλούς μήνες, κυρίως από την πλευρά των εργοδοτών, δημιουργεί συνθήκες αποδόμησης του θεσμού, αποδόμησης της διαδικασίας και δαιμονοποίησής του», είπε.

Σύμφωνα με τις αναφορές της γ.γ. της ΠΕΟ, Σωτηρούλας Χαραλάμπους, «ο υπουργός Εργασίας γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις θέσεις μας που είναι πλήρως συμβατές με το 'ΑΤΑ στη φιλοσοφία της'».

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε τη Δευτέρα στην ανάγκη συνέχισης του κοινωνικού διαλόγου για την ΑΤΑ.

«Είμαστε αφοσιωμένοι στον κοινωνικό διάλογο και επιδιώκουμε τη διαμόρφωση συγκλίσεων για την επίτευξη συμφωνίας για το μέλλον του θεσμού της ΑΤΑ», σημείωσε.

Χειρονομία για διαπραγμάτευση

Σχολιάζοντας τις αναφορές των συνδικαλιστών, ο γενικός διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, δήλωσε στον «Π» ότι μόνο και μόνο το γεγονός ότι δεν εξαγγέλθηκαν μέτρα είναι χειρονομία που δίνει χρόνο για να γίνει μια νηφάλια διαπραγμάτευση.