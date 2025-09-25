Σούπερ τυφώνας Ραγκάσα: Η στιγμή που ορμητικά νερά γκρεμίζουν τζαμαρία (βίντεο)

Μία από τις πιο σοκαριστικές εικόνες από το σαρωτικό και φονικό πέρασμα του σούπερ τυφώνα Ραγκάσα από το Χονγκ Κονγκ, την Ταϊβάν και τη νότια Κίνα έχει καταγραφεί στο παράκτιο μέτωπο της πρώην βρετανικής αποικίας.

Πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη στιγμή που ένα ορμητικό κύμα τεράστιου υδάτινου όγκου κάνει θρύψαλα τις γυάλινες πόρτες ενός πολυτελούς ξενοδοχείου στην παραλία του Χονγκ Κονγκ.

Super Typhoon #Ragasa: A video circulating online shows floodwaters appearing to storm the lobby of the Fullerton Ocean Park Hong Kong Hotel. Full coverage: https://t.co/0bwt1ME8Pe pic.twitter.com/PE14LB2u9Z — Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) September 24, 2025

Δεν υπήρξαν τραυματίες

Τη στιγμή της "εφόδου" των ορμητικών νερών, ένας άνθρωπος παρασύρθηκε και έχασε την ισορροπία του καθώς το νερό πλημμύριζε τα πάντα στο ξενοδοχείο.

Το ξενοδοχείο Fullerton Ocean Park επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή του ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Στην παρακάτω ανάρτηση βλέπουμε και άλλο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας στο λόμπι του ξενοδοχείου με τα ορμητικά νερά να στροβιλίζονται και τη στάθμη να ανεβαίνει μπροστά από το έπιπλο της ρεσεψιόν.

Apparent CCTV footage of the #HongKong Fullerton Ocean Park Hotel flood... https://t.co/AKnNrE5kfb pic.twitter.com/YcpY1JWBmr — Tom Grundy (@tomgrundy) September 24, 2025

Και εδώ, τη συνέχεια:

😳Super Typhoon Ragasa Floodwaters rush in through the windows the lobby of the Fullerton Ocean Park Hotel in Hong Kong.. pic.twitter.com/SX3M837S1i — Truthseeker (@Xx17965797N) September 24, 2025

Η υδάτινη εισβολή έγινε περίπου στις 6 το πρωί (τοπική ώρα).

Μία από τις οδηγίες των αρχών προς τους κατοίκους του Χονγκ Κονγκ ήταν να ασφαλίσουν τα παράθυρα και τις γυάλινες πόρτες σε όσα κτίρια είχαν τέτοιες με ταινίες ασφαλείας για να συγκρατηθεί ο όγκος των υδάτων που ανέμεναν.

Ο σούπερ τυφώνας Ραγκάσα, που ΜΜΕ τον αποκαλούν "βασιλιά των τυφώνων" προκάλεσε χάος και στην Ταϊβάν, αφήνοντας πίσω του 17 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

