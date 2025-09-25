Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Web TV

Σούπερ τυφώνας Ραγκάσα: Η στιγμή που ορμητικά νερά γκρεμίζουν τζαμαρία (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η στιγμή που ένας τεράστιος υδάτινος όγκος εισβάλει σε λόμπι ξενοδοχείου αποκαλύπτει τη σφοδρότητα του σούπερ τυφώνα Ραγκάσα.

Μία από τις πιο σοκαριστικές εικόνες από το σαρωτικό και φονικό πέρασμα του σούπερ τυφώνα Ραγκάσα από το Χονγκ Κονγκ, την Ταϊβάν και τη νότια Κίνα έχει καταγραφεί στο παράκτιο μέτωπο της πρώην βρετανικής αποικίας.

Πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη στιγμή που ένα ορμητικό κύμα τεράστιου υδάτινου όγκου κάνει θρύψαλα τις γυάλινες πόρτες ενός πολυτελούς ξενοδοχείου στην παραλία του Χονγκ Κονγκ.

Δεν υπήρξαν τραυματίες

Τη στιγμή της "εφόδου" των ορμητικών νερών, ένας άνθρωπος παρασύρθηκε και έχασε την ισορροπία του καθώς το νερό πλημμύριζε τα πάντα στο ξενοδοχείο.

Το ξενοδοχείο Fullerton Ocean Park επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή του ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Στην παρακάτω ανάρτηση βλέπουμε και άλλο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας στο λόμπι του ξενοδοχείου με τα ορμητικά νερά να στροβιλίζονται και τη στάθμη να ανεβαίνει μπροστά από το έπιπλο της ρεσεψιόν.

Και εδώ, τη συνέχεια:

Η υδάτινη εισβολή έγινε περίπου στις 6 το πρωί (τοπική ώρα).

Μία από τις οδηγίες των αρχών προς τους κατοίκους του Χονγκ Κονγκ ήταν να ασφαλίσουν τα παράθυρα και τις γυάλινες πόρτες σε όσα κτίρια είχαν τέτοιες με ταινίες ασφαλείας για να συγκρατηθεί ο όγκος των υδάτων που ανέμεναν.

Ο σούπερ τυφώνας Ραγκάσα, που ΜΜΕ τον αποκαλούν "βασιλιά των τυφώνων" προκάλεσε χάος και στην Ταϊβάν, αφήνοντας πίσω του 17 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

thetoc.gr

Tags

web tv

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα