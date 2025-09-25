Διάταγμα για διάλυση "εγχώριων τρομοκρατικών δικτύων" θα υπογράψει ο Τραμπ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι πρόκειται να υπογράψει αυτήν την εβδομάδα ένα εκτελεστικό διάταγμα για τη διάλυση των «εγχώριων τρομοκρατικών δικτύων».

Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, όπου έκανε αυτήν την ανακοίνωση, ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι ενημερώθηκε για το συμβάν στα γραφεία της υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνείων στο Ντάλας του Τέξας.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τον αριθμό των κρατουμένων που σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε γραφείο της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνείων (ICE) στο Ντάλας του Τέξας.

Σύμφωνα με αυτήν την ανακοίνωση, ένας κρατούμενος σκοτώθηκε και άλλοι δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

ΚΥΠΕ