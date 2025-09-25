Αύξηση €44 εκατ. στις καταθέσεις και μείωση €61 εκατ. στα δάνεια

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €133,6 εκατ. και τα δάνεια μείωση €69,9 εκατ.

 

 

Αύξηση παρουσίασαν τον Αύγουστο οι καταθέσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα τον Αύγουστο ενώ μειωμένα ήταν τα δάνεια.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Αύγουστο 2025 κατέγραψαν καθαρή αύξηση  €44,3 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €154,5 εκατ. τον Ιούλιο 2025. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών καταθέσεων έφτασε στο 6,0%, σε σύγκριση με 6,5% τον Ιούλιο 2025. Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Αύγουστο 2025 έφθασε στα €56,5 δισ.

Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €133,6 εκατ. Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών αυξήθηκαν κατά €46,5 εκατ. και €152,7 εκατ. αντίστοιχα. Οι καταθέσεις των υπόλοιπων εγχώριων τομέων2 παρουσίασαν συνολικά μείωση €65,7 εκατ.

Δάνεια

Τα συνολικά δάνεια τον Αύγουστο 2025 κατέγραψαν καθαρή μείωση €60,8 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €74,9 εκατ. τον Ιούλιο 2025. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανείων έφτασε στο 7,2%, παραμένοντας σταθερός σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2025. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Αύγουστο 2025 έφθασε στα €26,4 δις. 

Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν μείωση €69,9 εκατ. Πιο αναλυτικά, τα δάνεια προς νοικοκυριά και μη χρηματοδοτικές εταιρείες μειώθηκαν κατά €15,5 εκατ. και €48,6 εκατ. αντίστοιχα. Τα δάνεια των υπόλοιπων εγχώριων τομέων2 παρουσίασαν συνολικά μείωση €5,8 εκατ.

