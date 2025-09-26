Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αύξηση 10% στις τιμές των πακέτων διακοπών σε Κύπρο- Η έκτη μεγαλύτερη στην ΕΕ

Τον Αύγουστο του 2025, η τιμή των οργανωμένων διακοπών στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 2,5% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024.

Την έκτη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρώπη που ανήλθε στο 9,6%, κατέγραψαν τον Αύγουστο του 2025 οι τιμές για οργανωμένες διακοπές στην Κύπρο, όπως διαφαίνεται από στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Eurostat.

Τον Αύγουστο του 2025, οι τιμές των οργανωμένων διακοπών στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 2,5% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024. Οι τιμές των εγχώριων διακοπών κατέγραψαν μεγαλύτερη αύξηση (+6,8%) από ό,τι των διεθνών πακέτων διακοπών (+1,6%).

Οι τιμές των οργανωμένων διακοπών έχουν αυξηθεί με πιο μέτριο ρυθμό από τον Μάιο του 2025 (+1,7% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2024). Συγκριτικά, καθ' όλη τη διάρκεια του 2024 και στις αρχές του 2025, οι ετήσιες αυξήσεις ήταν κάτω από 7% μόνο τον Ιούλιο του 2024 και τον Μάρτιο του 2025.

Τον Αύγουστο του 2025, οι υψηλότερες αυξήσεις τιμών καταγράφηκαν για τα οργανωμένα ταξίδια που πωλήθηκαν στην Εσθονία, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 39,5% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024. Ακολούθησε η Βουλγαρία με αύξηση 23,0% και η Δανία με 12,0%.

Αντίθετα, 3 χώρες της ΕΕ κατέγραψαν μειώσεις τιμών: το Βέλγιο (-7,0%), η Σουηδία (-5,6%) και η Ισπανία (-0,1%).

