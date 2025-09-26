Τσιμεντοποιείο Βασιλικού: Ενδιάμεσο μέρισμα €11 εκατ.

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στην συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2025, ενέκρινε την καταβολή ενδιάμεσου (interim) μερίσματος για τη χρήση του 2025 συνολικού ύψους €10.790.392,05 που αναλογεί σε €0,15 για κάθε μετοχή.

Το ενδιάμεσο μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΧΑΚ κατά την 9η Οκτωβρίου 2025 (ημερομηνία αρχείου). Η μετοχή της Εταιρείας θα τυγχάνει διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος (ex-dividend) από τις 8 Οκτωβρίου 2025.

Οι επενδυτές που θα προβούν σε αγορά μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του ΧΑΚ ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2025 (Last Cum Date) θα είναι δικαιούχοι του μερίσματος. Σημειώνεται ότι δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι και οι επενδυτές οι οποίοι θα είναι κάτοχοι αξιών (αποδέκτες) βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αρχείου.

Τα μερίσματα θα καταβληθούν στους δικαιούχους μετόχους (είτε απευθείας στους ίδιους ή στον Χειριστή της μερίδας τους), εντός 40 ημερών από την ημερομηνία της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι τις 4 Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Κανονιστικής Απόφασης για τη Λειτουργία του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών που τέθηκε σε εφαρμογή στις 13 Νοεμβρίου 2023, το μέρισμα για τους μετόχους των οποίων οι αξίες τους βρίσκονται υπό τον έλεγχο Χειριστή θα καταβληθεί προς τον Χειριστή της μερίδας τους, ο οποίος στη συνέχεια θα καταβάλει τα ποσά στους επενδυτές-πελάτες του. Οι μέτοχοι των οποίων οι αξίες τους βρίσκονται στην κατηγορία «Ειδικός Λογαριασμός / Global Χ.Α.Κ.» θα πληρωθούν μέσω τραπεζικής επιταγής, η οποία θα ταχυδρομηθεί στην εγγεγραμμένη τους διεύθυνση.