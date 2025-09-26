Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Βασιλικό: Προθεσμία πληρωμής έως τις 6 Νοεμβρίου - Απορρίφθηκε η έφεση της ΚΔ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Αν δεν καταβληθεί το ποσό έως τότε, θα αρχίσουν να χρεώνονται τόκοι

Κοινοτική πηγή επιβεβαίωσε την Παρασκευή στο ΚΥΠΕ ότι η Κύπρος θα πρέπει να επιστρέψει στην ΕΕ το ποσό των €67.191.391,67 που είχε λάβει ως συγχρηματοδότηση για το έργο του τερματικού σταθμού LNG στο Βασιλικό.

Η κοινοτική πηγή επισημαίνει ότι η προθεσμία πληρωμής είναι η 6η Νοεμβρίου 2025, και αν δεν καταβληθεί το ποσό έως τότε, θα αρχίσουν να χρεώνονται τόκοι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Φιλελεύθερου» που προηγήθηκε, η απόφαση αυτή έρχεται μετά την οριστική απόρριψη των θέσεων της Κύπρου από τον CINEA.

Η κοινοτική πηγή ωστόσο απέφυγε να σχολιάσει περισσότερα σχετικά με το σκεπτικό της απόρριψης των θέσεων της Κύπρου από τον CINEA.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ

