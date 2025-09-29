Καίνε οι τιμές των τροφίμων- Αύξηση 20% από το 2019

Καίνε οι τιμές των τροφίμων σε Κύπρο και ΕΕ τα τελευταία χρόνια, καταγράφοντας διψήφιες αυξήσεις.

Σύμφωνα με blog της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που υπογράφουν οι Elena Bobeica, Gerrit Koester and Christiane Nickel, sε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ, η αύξηση των τιμών των τροφίμων από το τέλος του 2019 κυμαίνεται από 20% στην Κύπρο έως 57% στην Εσθονία.

Όπως σημειώνεται, eνώ ο συνολικός πληθωρισμός έχει ομαλοποιηθεί και επί του παρόντος βρίσκεται στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% της ΕΚΤ, ο πληθωρισμός των τροφίμων είναι υψηλότερος.

Για να εξασφαλίσουν ένα γεύμα, οι καταναλωτές πληρώνουν περίπου το ένα τρίτο περισσότερο από ό,τι πριν από την πανδημία, επισημαίνεται.

Σύμφωνα με τους συντάκτες, ο αδικαιολόγητος πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας προκάλεσε απότομη αύξηση του κόστους της ενέργειας (ιδίως του φυσικού αερίου) και των λιπασμάτων. Αυτό οδήγησε σε αύξηση των τιμών των τροφίμων στη ζώνη του ευρώ στο σύνολό της κατά την περίοδο 2021-23, ιδίως στις χώρες της Βαλτικής.

Πιο πρόσφατα, οι αυξήσεις στο κόστος εργασίας και στις παγκόσμιες τιμές των τροφίμων, που συνδέονται εν μέρει με την κλιματική αλλαγή, έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εκ νέου αύξηση του πληθωρισμού των τροφίμων.

Πλήττονται τα νοικοκυριά

Όπως σημειώνεται, ο πληθωρισμός έχει μειωθεί σημαντικά στη ζώνη του ευρώ – από την κορύφωση του 10,6% τον Οκτώβριο του 2022 σε 2,0% πρόσφατα. Ταυτόχρονα, οι μισθοί έχουν αυξηθεί, αντισταθμίζοντας ένα μεγάλο μέρος των προηγούμενων απωλειών πραγματικού εισοδήματος.[

Σε γενικές γραμμές, προστίθεται, βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση, αλλά για πολλά νοικοκυριά, δεν νιώθουν έτσι.

«Όταν οι άνθρωποι πηγαίνουν σε ένα σούπερ μάρκετ, αρκετοί από αυτούς αισθάνονται φτωχότεροι από ό,τι πριν από την απότομη αύξηση του πληθωρισμού που ακολούθησε την πανδημία. Ένας στους τρεις από αυτούς ανησυχεί για το αν θα μπορέσει να αγοράσει τα τρόφιμα που θα ήθελε να αγοράσει. Και αυτό είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό συναίσθημα: οι τιμές των τροφίμων παραμένουν πεισματικά υψηλές – κατά το ένα τρίτο υψηλότερες από ό,τι πριν από την πανδημία», τονίζεται.