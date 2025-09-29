Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ξεκίνησε σήμερα την Άσκηση Διαφάνειας για το 2025

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) ξεκίνησε σήμερα την Άσκηση Διαφάνειας για το 2025 σε επίπεδο ΕΕ με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της πειθαρχίας της αγοράς στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αυτή η άσκηση συμπληρώνει τις γνωστοποιήσεις των τραπεζών του Πυλώνα 3 βάσει της Οδηγίας Κεφαλαιακών Απαιτήσεων της ΕΕ (CRD) και παρέχει στους συμμετέχοντες στην αγορά συνεπείς και συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των τραπεζών της ΕΕ.

Η άσκηση του 2025 θα αποκαλύψει δεδομένα για περισσότερες από 100 μεγάλες τράπεζες της ΕΕ σχετικά με τις κεφαλαιακές τους θέσεις, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα ποσά έκθεσης σε κίνδυνο, τα ανοίγματα σε κρατικά ομόλογα και την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων. Τα δεδομένα θα καλύπτουν την περίοδο από το τρίτο τρίμηνο του 2024 έως το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν στις αρχές Δεκεμβρίου, μαζί με την Έκθεση Αξιολόγησης Κινδύνου (RAR) της ΕΑΤ.

Όπως και τα προηγούμενα έτη, η άσκηση βασίζεται αποκλειστικά σε δεδομένα εποπτικής αναφοράς, διασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρχει πρόσθετο βάρος αναφοράς για τις τράπεζες. Παράλληλα με το σύνολο δεδομένων, η ΕΑΤ θα παρέχει διαδραστικά εργαλεία που επιτρέπουν στους χρήστες να εξερευνούν και να συγκρίνουν δεδομένα σε βάθος χρόνου, χώρας και μεμονωμένων τραπεζών.