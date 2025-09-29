Συνεδριάζει το Υπουργικό στην Άγκυρα - Στην ατζέντα οι επαφές Ερντογάν στις ΗΠΑ

Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδριάζει σήμερα στο προεδρικό συγκρότημα στο Μπεστεπέ, υπό την προεδρία του Ταγίπ Ερντογάν, με πλούσια θεματολογία που περιλαμβάνει τόσο τις διεθνείς επαφές του στις ΗΠΑ όσο και την εσωτερική ατζέντα.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι κεντρικό θέμα της συνεδρίασης είναι η πρόσφατη συνάντηση Ερντογάν – Τραμπ στον Λευκό Οίκο και οι συνομιλίες του Τούρκου Προέδρου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο τραπέζι αναμένεται να τεθούν οι εξελίξεις γύρω από τα προγράμματα F-16 και F-35, οι κινητήρες του μαχητικού KAAN, η υπόθεση Halkbank, καθώς και οι συνομιλίες για ενέργεια και εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Το Υπουργικό θα εξετάσει επίσης την πορεία της οικονομίας, με έμφαση στα στοιχεία πληθωρισμού Σεπτεμβρίου, την κατάσταση των συναλλαγματικών αποθεμάτων της Κεντρικής Τράπεζας και την τρέχουσα νομισματική πολιτική.

Οι εξελίξεις στη Γάζα παραμένουν στο προσκήνιο. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, θα γίνει αναφορά στις νέες αμερικανικές προτάσεις για κατάπαυση του πυρός και θα συζητηθούν τα διπλωματικά βήματα που προτίθεται να ακολουθήσει η Άγκυρα.

Πηγή: ΚΥΠΕ