Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Συνεδριάζει το Υπουργικό στην Άγκυρα - Στην ατζέντα οι επαφές Ερντογάν στις ΗΠΑ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στο τραπέζι αναμένεται να τεθούν οι εξελίξεις γύρω από τα προγράμματα F-16 και F-35, οι κινητήρες του μαχητικού KAAN, η υπόθεση Halkbank, καθώς και οι συνομιλίες για ενέργεια και εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδριάζει σήμερα στο προεδρικό συγκρότημα στο Μπεστεπέ, υπό την προεδρία του Ταγίπ Ερντογάν, με πλούσια θεματολογία που περιλαμβάνει τόσο τις διεθνείς επαφές του στις ΗΠΑ όσο και την εσωτερική ατζέντα.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι κεντρικό θέμα της συνεδρίασης είναι η πρόσφατη συνάντηση Ερντογάν – Τραμπ στον Λευκό Οίκο και οι συνομιλίες του Τούρκου Προέδρου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο τραπέζι αναμένεται να τεθούν οι εξελίξεις γύρω από τα προγράμματα F-16 και F-35, οι κινητήρες του μαχητικού KAAN, η υπόθεση Halkbank, καθώς και οι συνομιλίες για ενέργεια και εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Το Υπουργικό θα εξετάσει επίσης την πορεία της οικονομίας, με έμφαση στα στοιχεία πληθωρισμού Σεπτεμβρίου, την κατάσταση των συναλλαγματικών αποθεμάτων της Κεντρικής Τράπεζας και την τρέχουσα νομισματική πολιτική.

Οι εξελίξεις στη Γάζα παραμένουν στο προσκήνιο. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, θα γίνει αναφορά στις νέες αμερικανικές προτάσεις για κατάπαυση του πυρός και θα συζητηθούν τα διπλωματικά βήματα που προτίθεται να ακολουθήσει η Άγκυρα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΕΤΖΕΠ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΟΙΚΟΝΟΜΙΑΔΙΕΘΝΗΤΟΥΡΚΙΑΗΠΑΑΓΚΥΡΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα