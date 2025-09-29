The Rogue Prince of Persia – Review στο PS5

Η σειρά Prince of Persia επιστρέφει δυναμικά με δύο 2D side-scrolling τίτλους μέσα στο ίδιο έτος, και το The Rogue Prince of Persia είναι αυτό που επιχειρεί να συνδυάσει το γνώριμο parkour με τη δομή ενός roguelite. Αναπτύχθηκε από την Evil Empire, τη δημιουργική ομάδα πίσω από το Dead Cells, και παρά τις ελλείψεις του, δείχνει ξεκάθαρα το δυναμικό που μπορεί να έχει στο μέλλον.

Parkour και μάχη στο επίκεντρο

Η βάση του παιχνιδιού είναι ο τοίχος. Ο Πρίγκιπας μπορεί να τρέχει και να πηδά από κάθετες επιφάνειες, μετατρέποντας την κίνηση σε καθαρό θέαμα. Το platforming είναι ιδιαίτερα δημιουργικό, δίνοντας πολλές εναλλακτικές διαδρομές στα επίπεδα. Ωστόσο, η αληθινή καρδιά του τίτλου είναι η μάχη.

Οι αντίπαλοι εμφανίζονται σε ποικιλία, με και χωρίς ασπίδες, και απαιτούν διαφορετικές τακτικές. Ο παίκτης έχει στη διάθεσή του charge επιθέσεις, άλματα, ακόμη και ελιγμούς πάνω από τους εχθρούς. Παράλληλα, τα boss fights αποτελούν στιγμές έντασης, αν και συχνά λείπει η ποικιλία στον διάλογο και στο σενάριο που τα συνοδεύει.

Ρίσκο και ανταμοιβή

Το στοιχείο του roguelite κάνει κάθε run διαφορετικό. Τα επίπεδα αλλάζουν τυχαία, και ένα απρόσεκτο άλμα μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφική μάχη με πολλούς εχθρούς. Δύο-τρία χτυπήματα αρκούν για να τελειώσουν μια προσπάθεια, κάτι που αυξάνει την ένταση αλλά και την απογοήτευση. Το μάθημα είναι σαφές: δεν χρειάζεται να πολεμήσεις όλους τους αντιπάλους, μόνο όσους είναι απαραίτητοι.

Οπλισμός και αναβαθμίσεις

Το παιχνίδι προσφέρει αρκετά όπλα, με διαφορετικά στυλ μάχης. Από το Royal Sword, που ισορροπεί δύναμη και ταχύτητα, έως το Whirling Spear, που απαιτεί υπομονή. Εννέα όπλα είναι διαθέσιμα μέχρι στιγμής, ενώ το σύστημα αναβάθμισης βασίζεται σε υλικά που συγκεντρώνονται από τα runs και ξοδεύονται στο forge. Ωστόσο, ένα ενοχλητικό bug κάποιες φορές δεν καταγράφει τις αναβαθμίσεις, γεγονός που μειώνει την αίσθηση προόδου.

Παράλληλα, το charm system δίνει ειδικές ικανότητες, όπως φωτιά ή πετρέλαιο, που συνδυάζονται μεταξύ τους. Όσο περισσότερα charms μαζεύει ο παίκτης, τόσο πιο αποδοτικό γίνεται το combat.

Σενάριο και χαρακτήρες

Η ιστορία ξεκινά με τον Πρίγκιπα να προσπαθεί να σώσει το βασίλειό του από υπερφυσικούς εισβολείς, παγιδευμένος όμως σε έναν ατελείωτο χρονικό loop. Παρά το ενδιαφέρον concept, η αφήγηση είναι φτωχή. Οι χαρακτήρες, όπως η Azadeh, μοιάζουν αδιάφοροι και χωρίς βάθος, ενώ η απουσία voice acting εντείνει την αίσθηση κενού.

Σε σύγκριση με το Hades της Supergiant, το The Rogue Prince of Persia υστερεί σε διαλόγους και storytelling. Η επανάληψη των ίδιων γραμμών στους boss fights γίνεται κουραστική, δείχνοντας ότι το κομμάτι της αφήγησης χρειάζεται επειγόντως εμπλουτισμό.

Καλλιτεχνική ταυτότητα και μουσική

Οπτικά, το παιχνίδι είναι εντυπωσιακό. Το art style θυμίζει περσικές τοιχογραφίες, με ζωντανά χρώματα και ομαλές κινήσεις. Τα επίπεδα έχουν ξεκάθαρη ποικιλία, με ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κάθε περιοχή, αν και οι εχθροί δεν έχουν την ίδια σχεδιαστική τόλμη.

Η μουσική, αν και ατμοσφαιρική, συχνά δεν ταιριάζει με την ένταση της δράσης. Το βασικό θέμα είναι δυνατό, αλλά σε γενικές γραμμές το soundtrack δείχνει να ακολουθεί ένα πιο “χαλαρό” μονοπάτι, που δεν δένει πάντα με το gameplay.

Συμπέρασμα

Το The Rogue Prince of Persia στο PS5 είναι μια συναρπαστική εμπειρία σε κίνηση, με εξαιρετικό σύστημα μάχης και μοναδικό στυλ. Παρά τα προβλήματα με την επανάληψη, τα bugs και την αδύναμη αφήγηση, δείχνει το όραμα μιας ομάδας που ξέρει να φτιάχνει action-platformers.

Αν σας αρέσουν παιχνίδια όπως το Dead Cells ή αν λατρεύετε τη σειρά Prince of Persia, αξίζει να παρακολουθείτε την πορεία του τίτλου.