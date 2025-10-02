Αύξηση 4,9% σε αξία και 8,4% σε όγκο στο λιανικό εμπόριο τον Αύγουστο

Σημαντική άνοδο παρουσίασε τον Αύγουστο 2025 ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο (εκτός μηχανοκίνητων οχημάτων), σύμφωνα με στοιχεία, που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Ο Δείκτης Αξίας κατέγραψε ετήσια αύξηση 4,9%, ενώ ο Δείκτης Όγκου σημείωσε άνοδο 8,4% σε σχέση με τον Αύγουστο 2024. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, οι δείκτες αξίας και όγκου κατέγραψαν αυξήσεις 6,2% και 7,4% αντίστοιχα.

Οι τρεις μεγαλύτερες αυξήσεις σε όγκο τον Αύγουστο 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 καταγράφηκαν στα ενδύματα και υποδήματα (+18,1%), στα τρόφιμα, ποτά και καπνό σε ειδικευμένα καταστήματα (+16,5%) και στον εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών (+9,8%). Αντίθετα, μείωση παρατηρήθηκε στα καύσιμα κίνησης (-1,0%), ενώ οριακές αυξήσεις σημειώθηκαν στα είδη ψυχαγωγίας (+0,4%) και στα φαρμακευτικά και καλλυντικά (+3,9%).

Σε ό,τι αφορά την αξία, οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης στα τρόφιμα, ποτά και καπνό σε ειδικευμένα καταστήματα (+12,4%), στα λουλούδια, φυτά, κοσμήματα, οπτικά και μεταχειρισμένα είδη (+11,9%), καθώς και στο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων (+9,2%). Την ίδια ώρα, τα καύσιμα κίνησης σημείωσαν σημαντική μείωση (-8,3%), ενώ μικρές θετικές μεταβολές κατεγράφησαν στον εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών (+0,9%) και στα είδη ψυχαγωγίας (+0,8%).

Οι κατηγορίες εδώδιμων ειδών ενίσχυσαν τον όγκο τους κατά 8,8%, ενώ τα μη εδώδιμα σημείωσαν αύξηση 10,1% σε ετήσια βάση.

Πηγή: ΚΥΠΕ