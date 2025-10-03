Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αύξηση 3,5% στον τζίρο βιομηχανίας τον Ιούλιο

Για την περίοδο Ιανουαρίου– Ιουλίου 2025, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 4,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Αύξηση παρουσιάζει ο κύκλος εργασιών στον τομέα της βιομηχανίας, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε τις 159,9 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 3,5% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Ιούλιο 2025 ο δείκτης έφθασε τις 156,1 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 9,1% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024. Αύξηση παρατηρήθηκε επίσης στον τομέα της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 6,5% και των μεταλλείων και λατομείων κατά 6,1%. Αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 15,7%.

