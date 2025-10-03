Με πτώση έκλεισε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σε ημερήσια και εβδομαδιαία βάση.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 286,92 μονάδες σημειώνοντας οριακές ζημιές 0,14% για την ημέρα και 0,36% για την εβδομάδα. Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 174,24 μονάδες με πτώση επίσης 0,14%. Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε στα €536.305,23.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, πτώση κατά 1,10% κατέγραψαν τα Ξενοδοχεία, και η Κύρια Αγορά μειώθηκε κατά 0,59%. Άνοδο 0,35% κατέγραψε η Εναλλακτική Αγορά και οι Επενδυτικές αυξήθηκαν 0,41%.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο €431.016,24 (τιμή κλεισίματος €7,98 – πτώση 0,25%), της Demetra Holdings με όγκο €37.886,42, (τιμή κλεισίματος €1,665 – άνοδος 0,30%), της Logicom με όγκο €15.186,60 (τιμή κλεισίματος €4,04 – πτώση 1,94%), της Atlantic Insurance, με όγκο συναλλαγών €14.384,00 (τιμή κλεισίματος €2,48 - άνοδος 0,81%) και της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €11.698,66, (τιμή κλεισίματος €4,42 ευρώ – πτώση 0,90%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 8 έκλεισαν ανοδικά, 5 πτωτικά και 2 χωρίς μεταβολή . Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 109.

Στο μεταξύ, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), στο πλαίσιο της στρατηγικής του για ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της εταιρικής διακυβέρνησης, εξετάζει τρόπους στήριξης των εισηγμένων εταιρειών του στην πορεία τους προς την ενσωμάτωση κριτηρίων Environmental, Social και Governance (ESG) στις δραστηριότητές τους.

Έχοντας δεχθεί πρόταση συνεργασίας από εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της αξιολόγησης και πιστοποίησης βιωσιμότητας, που αξιοποιεί διεθνή διαδικτυακή πλατφόρμα συλλογής, ανάλυσης και ανταλλαγής δεδομένων ESG, το ΧΑΚ προγραμματίζει τη διοργάνωση σχετικών παρουσιάσεων προς τις Εισηγμένες Εταιρείες και τα Μέλη του, με στόχο την ενημέρωση για τις διαθέσιμες πρακτικές και εργαλεία στον τομέα αυτό.

Με σκοπό τη διοργάνωση μιας όσο το δυνατόν πιο περιεκτικής και κατατοπιστικής σχετικής εκδήλωσης, το ΧΑΚ απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προς άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της αξιολόγησης ESG, για να συμμετάσχουν εάν επιθυμούν. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα δικά τους εργαλεία, μεθόδους και πλατφόρμες, συμβάλλοντας έτσι σε μια πιο ολοκληρωμένη και πολυδιάστατη ενημέρωση των συμμετεχόντων.

Όσες εταιρείες επιθυμούν να λάβουν μέρος με σχετική παρουσίαση στην πιο πάνω εκδήλωση, παρακαλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το αργότερο μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2025.

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΧΑΚ μέσω τηλεφώνου στον αριθμό 22-712300 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@cse.com.cy.

Πηγή: ΚΥΠΕ