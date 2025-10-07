Κατασκευές: Αύξηση 3,7% στην παραγωγή και 4,9% στις τιμές το εξάμηνο

Ανοδικά κινούνται οι δείκτες παραγωγής και τιμών παραγωγού στις κατασκευές, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ανήλθε στις 131,38 μονάδες (με βάση 2021=100,00), σημειώνοντας αύξηση 4,6% έναντι του δεύτερου τριμήνου του 2024.

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές για το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ανήλθε στις 126,32 μονάδες (με βάση 2021=100,00), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 2,1% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2025. Σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, ο Δείκτης αυξήθηκε κατά 5,4%.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025, αυξήσεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 καταγράφηκαν στoν Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές (3,7%) και στον Δείκτη Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές (4,9%).