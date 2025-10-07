Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Έχασε την βουλευτική έδρα η Λευκωσία - Έγειραν την πλάστιγγα οι αποβιώσαντες

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Τον τελευταίο λόγο θα έχει η Βουλή. Για τη διαφοροποίηση των βουλευτικών εδρών στις εκλογικές περιφέρειες απαιτείται τροποποίηση της νομοθεσίας

Κλείδωσε ο αριθμός των βουλευτικών εδρών ανά επαρχία, με βάση τις εγγραφές στον εκλογικό κατάλογο. Αν και την τελική εικόνα θα την έχουμε σε μερικές  ημέρες από σήμερα καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η εξέταση των ενστάσεων, η μετακίνηση μίας βουλευτικής έδρας από τη Λευκωσία στην Πάφο θεωρείται δεδομένη.

Δηλαδή, οι βουλευτικές έδρες στην Επαρχία Λευκωσίας μειώνονται από 20 σε 19, ενώ στην Πάφο αυξάνονται από τέσσερις σε πέντε.

Σε αυτή την εξέλιξη συνέβαλε και ο αριθμός των αποβιωσάντων που θα πρέπει να αφαιρεθούν από τον εκλογικό κατάλογο και ανέρχονται στους 1.260 ενώ οι νέες εγγραφές ψηφοφόρων δεν ξεπέρασαν τις 500. Ωστόσο, για τη μετακίνηση της βουλευτικής έδρας από τη Λευκωσία στην Πάφο επιβάλλεται τροποποίηση της νομοθεσίας. Θα πρέπει, δηλαδή, να εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των κοινοβουλευτικών κομμάτων, τα οποία θα τοποθετηθούν ανάλογα με το αν τους συμφέρει ή όχι η αλλαγή.

