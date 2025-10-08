Πώς η αύξηση της θερμοκρασίας επηρεάζει τις προσδοκίες για πληθωρισμό

Η ραγδαία αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας και η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την κλιματική αλλαγή εγείρουν ανησυχίες σχετικά με τις οικονομικές της συνέπειες, αναφέρει σε έγγραφο εργασίας η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η παγκόσμια κλιματική αλλαγή επιταχύνεται, προκαλώντας βαθιές και εκτεταμένες συνέπειες για τις οικονομίες και τους καταναλωτές παγκοσμίως, σημειώνεται, ενώ την ίδια ώρα λίγα είναι γνωστά για το πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις προσδοκίες των καταναλωτών.

Στο έγγραφο εργασίας που υπογράφουν οι Dimitris Georgarakos, Geoff Kenny, Justus Meyer, Maarten van Rooij, αναφέρεται ότι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα διαφορετικά σενάρια κλιματικής αλλαγής επηρεάζουν τις προσδοκίες των καταναλωτών είναι σημαντική, δεδομένων των εκτεταμένων επιπτώσεων αυτών των προσδοκιών στην οικονομική συμπεριφορά.

Οι συντάκτες διαπιστώνουν, σημαντικές επιπτώσεις των σεναρίων υψηλότερης θερμοκρασίας στις προσδοκίες για τον πληθωρισμό. Παρατηρείται μεγάλος αντίκτυπος στον συνολικό πληθωρισμό, με πολλούς καταναλωτές να αναμένουν ότι η άνοδος των παγκόσμιων θερμοκρασιών θα αυξήσει τις τιμές των τροφίμων, τις τιμές της ενέργειας και τις τιμές άλλων αγαθών και υπηρεσιών.

Οι ερωτηθέντες αποδίδουν συχνότερα τις υψηλότερες τιμές των τροφίμων σε παράγοντες που σχετίζονται με την προσφορά, όπως οι αποτυχίες των καλλιεργειών, το υψηλότερο κόστος παραγωγής και οι διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού, και σε μικρότερο βαθμό σε παράγοντες που ωθούν τη ζήτηση και το κόστος. Οι καταναλωτές με καλύτερη γνώση του κλίματος αναφέρουν ισχυρότερες αναθεωρήσεις προς τα πάνω στις προσδοκίες για τον πληθωρισμό, γεγονός που υποδηλώνει ότι η επίγνωση ενισχύει τους αντιληπτούς κινδύνους.

Επιπλέον, προστίθεται, τα σενάρια υψηλότερης θερμοκρασίας μειώνουν την αναμενόμενη αύξηση του ΑΕΠ και τις τιμές των μετοχών, ενώ αυξάνουν τις προσδοκίες για την ανεργία, τους φόρους, το χρέος και τις τιμές των κατοικιών. Οι ερωτηθέντες αναμένουν επίσης αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και μεγαλύτερες μεταναστευτικές ροές. Παρά τις απαισιόδοξες προσδοκίες, διαπιστώνεται ότι πολλοί καταναλωτές επιδεικνύουν περιορισμένη προθυμία να πληρώσουν για τον μετριασμό των περαιτέρω αυξήσεων της θερμοκρασίας. Οι καταναλωτές θεωρούν κυρίως την κυβέρνηση υπεύθυνη για τη λήψη μέτρων για το κλίμα και αυτό μπορεί επίσης να αντικατοπτρίζεται στις αυξανόμενες φορολογικές προσδοκίες τους ως απάντηση στις υψηλότερες παγκόσμιες θερμοκρασίες. Τ

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν την αλληλεπίδραση μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και των οικονομικών προσδοκιών, επισημαίνοντας τις πιθανές επιπτώσεις για τη νομισματική και δημοσιονομική πολιτική σε έναν κόσμο που θερμαίνεται.