Τα μερίδια των ασφαλιστικών εταιρειών το εξάμηνο του 2025

Αυξημένα καταγράφονται τα ασφάλιστρα στον κλάδο ζωής αλλά και στον γενικό κλάδο, σύμφωνα με νέα στοιχεία του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών για το εξάμηνο του 2025.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, το σύνολο των μεικτών ασφαλίστρων στον κλάδο ζωής σημείωσε ετήσια αύξηση 11,7% το εξάμηνο του 2025 στα €423 εκατ. έναντι €378,8 εκατ. το εξάμηνο του 2024. Οι αριθμοί για τον κλάδο ζωής περιλαμβάνουν τα στοιχεία για τον κλάδο ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας.

Το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς έχει η Eurolife (30,8%) με ασφάλιστρα €130,5 εκατ. έναντι 29,1% που είχε το εξάμηνο του 2024 (€110,3 εκατ.).

Ακολουθεί η ERB Cyprialife με μερίδιο 21,3% από 22,3% πέρσι. Τα ασφάλιστρα της από €84,6 εκατ. έφθασαν τα €90,3 εκατ.

Τρίτο μεγαλύτερο μερίδιο έχει η Universal Life (15,7% από 14,9%) με ασφάλιστρα €66,3 εκατ.

Την πεντάδα με τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς συμπληρώνουν η Metlife (9%) και η Ancoria (6,3%).

Όσον αφορά την Hellenic, το μερίδιο της μειώθηκε στo 6,2% από 6,3%.

Το μερίδιο της Altius αυξήθηκε στο 4,2% από 4% ενώ της Prime παραμένει στο 4,1%.

Γενικός κλάδος

Όσον αφορά στο γενικό κλάδο, τα συνολικά ασφάλιστρα (μη συμπεριλαμβανομένων ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας από εταιρείες ζωής) αυξήθηκαν κατά 7,9% στα €273 εκατ. από €253 εκατ.

Ο τομέας της ασφάλισης οχημάτων σημείωσε αύξηση 9,4%. Τα ασφάλιστρα από τον τομέα ανήλθαν στα €132,2 εκατ. έναντι €120,8 εκατ.

Τα ασφάλιστρα του κλάδου πυρός παρουσίασαν αύξηση 8,3% φθάνοντας στα €76,9 εκατ. από €71 εκατ. το εξάμηνο του 2024.

Όσον αφορά στα μερίδια αγοράς, το μεγαλύτερο έχουν οι Γενικές Ασφάλειες με 13,5% από 14,3% και ακολουθεί η ERB Asfalistiki έχει μερίδιο 12,9% από 13,1%.

Μερίδιο αγοράς 11% έχει η Trust, 9,4% η Παγκυπριακή και ακολουθεί η AIG με 7,6%.

Ανακατατάξεις

Ανακατατάξεις στα μερίδια αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των κυπριακών ασφαλιστικών εταιρειών του Ομίλου Eurobank που ανακοινώθηκε την Παρασκευή με τη μεταβίβαση του συνόλου των χαρτοφυλακίων ασφαλιστηρίων, των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Hellenic Life Insurance και της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής προς την ERB Cyprialife Limited και την ERB Asfalistiki Limited, αντίστοιχα.

Ανακατατάξεις προκύπτουν και από την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου από την Τράπεζα Κύπρου και της Prime από την Grazer Wechselseitige Versicherung AG.