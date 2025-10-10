Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση ERB Cyprialife με Hellenic Life και ERB Asfalistiki με Παγκυπριακή Ασφαλιστική

Oλοκληρώθηκε σήμερα η συγχώνευση των κυπριακών ασφαλιστικών εταιρειών του Ομίλου Eurobank, με τη μεταβίβαση του συνόλου των χαρτοφυλακίων ασφαλιστηρίων, των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Hellenic Life Insurance Company Limited και της Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λίμιτεδ προς την ERB Cyprialife Limited και την ERB Asfalistiki Limited αντίστοιχα.

Όπως ανακοίνωσε η Eurobank, με τη συγχώνευση αυτή δημιουργούνται δύο πολύ ισχυρές ασφαλιστικές εταιρείες: η ERB Cyprialife στον κλάδο Ζωής και Υγείας και η ERB Asfalistiki στον Γενικό Κλάδο. Με πολυετή εμπειρία, εξειδικευμένη τεχνογνωσία και αναγνωρισμένη αξιοπιστία, η ERB Cyprialife και η ERB Asfalistiki, μέλη του μεγαλύτερου τραπεζοασφαλιστικού οργανισμού στην Κύπρο, ενισχύονται ακόμα περισσότερο, συνεχίζοντας να πρωταγωνιστούν στον κυπριακό ασφαλιστικό τομέα και παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ασφαλιστική ανάγκη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ERB Cyprus Insurance Holdings Limited, κ. Τάκης Φειδία, δήλωσε σχετικά: «Με την ολοκλήρωση και της νομικής συγχώνευσης (legal merger), οι εταιρείες μας, ERB Cyprialife και ERB Asfalistiki, είναι πιο δυνατές από ποτέ. Με επίκεντρο τον άνθρωπο και αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που μας προσφέρει ο μητρικός μας Όμιλος της Eurobank, προσφέρουμε στους ασφαλισμένους μας τις πιο εξελιγμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, χτίζοντας μαζί τους ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Ltd κ. Μιχάλης Λούης σημείωσε: «Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης των ασφαλιστικών εταιρειών αποτελεί ένα ακόμα ορόσημο για την Eurobank. Δημιουργούμε τον μεγαλύτερο ασφαλιστικό οργανισμό στη χώρα, με στόχο να προσφέρουμε στους πελάτες μας ακόμα πιο ολοκληρωμένες τραπεζοασφαλιστικές λύσεις, υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας. Με συνέπεια, σταθερότητα και ανθρώπινη προσέγγιση, συνεχίζουμε να επενδύουμε στην κυπριακή αγορά, αξιοποιώντας τη δύναμη του Ομίλου για να προσφέρουμε καινοτόμα προϊόντα, βελτιωμένες υπηρεσίες και μια συνολική εμπειρία εξυπηρέτησης που στηρίζεται στην εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια».