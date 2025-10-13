Πρεμιέρα στην Επιτροπή Οικονομικών για συζήτηση του προϋπολογισμού 2026

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού ξεκινά σήμερα, Δευτέρα, τη συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, ο οποίος κατατέθηκε στη Βουλή στις αρχές Οκτωβρίου.

Η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής θα αρχίσει στις 9 το πρωί με την παρουσία του Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού, ο οποίος θα παρουσιάσει την ανάλυση των κρατικών εσόδων, τους δημοσιονομικούς δείκτες, την οικονομική πολιτική και τη γενικότερη δημοσιονομική κατάσταση. Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν επίσης το Γενικό Λογιστήριο, η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών και το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους.

Στις 12:15 το μεσημέρι θα ακολουθήσει η τοποθέτηση του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Χριστόδουλου Πατσαλίδη, ο οποίος θα αναλύσει την οικονομική κατάσταση και τις εκτιμήσεις για το 2026. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου Μιχάλης Περσιάνης θα αναλύσει τη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα δημόσιων οικονομικών.

Ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026 χαρακτηρίζεται από την Κυβέρνηση ως «αναπτυξιακός και πλεονασματικός», με στόχο τη μείωση του δημόσιου χρέους και την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής και της ασφάλειας των πολιτών. Το συνολικό ύψος των εσόδων ανέρχεται σε €12,68 δισ., ενώ οι δαπάνες σε €10,78 δισ., χωρίς να υπολογίζονται οι αποπληρωμές δανείων και οι τόκοι. Με αυτά τα κονδύλια, οι συνολικές δαπάνες διαμορφώνονται σε €13,72 δισ.

Η συζήτηση του προϋπολογισμού στην Επιτροπή Οικονομικών είναι προγραμματισμένο να διαρκέσει μέχρι τις 17 Νοεμβρίου, ενώ ο στόχος, όπως ανέφερε η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, είναι η ψήφιση του προϋπολογισμού στην Ολομέλεια στις 15, 16 και 17 Δεκεμβρίου.

