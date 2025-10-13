Μοντέλο Deutsche Bundesbank στην Κεντρική Τράπεζα- Πρόταση σε Χριστοδουλίδη και Κεραυνό

Ολοκληρωμένη πρόταση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και Υπουργό Οικονομικών για τη δομή διακυβέρνησης της Κεντρικής Τράπεζας, υπέβαλε ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλος Πατσαλίδης.

Όπως ανέφερε σε ομιλία του στην επιτροπή οικονομικών, η εν λόγω πρόταση έχει ως βάση το μοντέλο της γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας (της Deutsche Bundesbank).

«Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση προβλέπει ένα εξαμελές Εκτελεστικό Συμβούλιο ως το υπέρτατο εσωτερικό διοικητικό όργανο. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Διοικητή, τον Υποδιοικητή και τέσσερα μέλη. Η θητεία των έξι μελών είναι επταετής, μη ανανεώσιμη. Όπως ισχύει και σήμερα, ο Διοικητής είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με βάση τις πρόνοιες της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε.

«Εξήντα δύο χρόνια μετά την ίδρυση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου η ουσιαστική μεταρρύθμισή της αποτελεί αδήριτη ανάγκη, προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά στις προκλήσεις που διαμορφώνει το μέλλον», τόνισε.

Όπως ανέφερε, το προνόμιο της συμμετοχής της Τράπεζας στον Ευρωσύστημα, το δίκτυο των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ζώνης του Ευρώ και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, περιέχει πολλά οφέλη και ευκαιρίες για τον τόπο που δεν έχουν ακόμη πλήρως αξιοποιηθεί, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί υποχρεώσεις στην ανταπόκριση των οποίων υπάρχουν σημαντικά περιθώρια εξέλιξης.

«Το σημερινό ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με το νεοφυές πλέγμα αναδυόμενων προκλήσεων, καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ουσιαστική και εκτεταμένη μεταρρύθμιση της Τράπεζας», σημείωσε.

Ο κ. Πατσαλίδης ανέφερε ότι «απαιτείται ολιστικός εκσυγχρονισμός με την οικοδόμηση ενός νέου, λιτού και αποτελεσματικού μοντέλου διακυβέρνησης ώστε να διασφαλίζεται η ικανότητα της Τράπεζας να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών και στις επερχόμενες προκλήσεις και προοπτικές».

Ερωτηθείς από τον Βουλευτή του ΔΗΣΥ, Χάρη Γεωργιάδη, αν υπάρχει εικόνα για την αντίδραση της κυβέρνησης έναντι της πρότασης, ο Διοικητής της ΚΤΚ είπε ότι υπήρξε θετική ανταπόκριση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως προς την πρόταση εκσυγχρονισμού, ωστόσο η κυβέρνηση δεν είχε την ευκαιρία να μελετήσει εις βάθος την πρόταση και θα τοποθετηθεί αναλόγως.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ