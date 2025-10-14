Στα €978 εκατ. τα έσοδα από πλοιοδιαχείριση- Ετήσια αύξηση 6,7%

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τα έσοδα πλοιοδιαχείρισης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 έφθασαν τα €978 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 6,7% σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 2024, σύμφωνα με την έρευνα Πλοιοδιαχείρισης που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου για το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Αυτά τα έσοδα αντιστοιχούν στο 5,5% του εξαμηνιαίου ΑΕΠ της Κύπρου, ως κύκλος εργασιών, σύμφωνα με την ΚΤΚ. Το επίπεδο των εσόδων αυξήθηκε πάνω από το όριο των €950 εκατομμυρίων, το οποίο είναι σημαντικά υψηλότερο από το μέσο επίπεδο εσόδων που παρατηρήθηκε κατά την περίοδο 2019-2021.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 2025, το 31% των εταιρειών κατόρθωσε να αποφέρει έσοδα μεταξύ των €2 - €20 εκατομμυρίων έκαστη. Το ίδιο ποσοστό εταιρειών κατόρθωσε να αποφέρει έσοδα πέραν των €20 εκατομμυρίων έκαστη. Όπως σημειώνεται, ένας μικρός αριθμός μεγάλων εταιρειών κυριαρχούν στον κλάδο. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2025, το 27% των ιεραρχικά μεγαλύτερων εταιρειών αντιπροσώπευε το 85% των εσόδων του κλάδου.

Οι υπηρεσίες πλήρους διαχείρισης παραμένουν η κύρια πηγή εσόδων. Kατά το πρώτο μισό του 2025, το μερίδιο των υπηρεσιών πλήρους διαχείρισης αυξήθηκε ελαφρώς στο 49,8% του συνολικού ποσού των εσόδων διαχείρισης πλοίων ενώ το μερίδιο των υπηρεσιών διαχείρισης πληρώματος αυξήθηκε από 43,5% κατά το δεύτερο μισό του 2024 σε 48,4% των συνολικών εσόδων το πρώτο εξάμηνο του 2025. Το μερίδιο των υπηρεσιών τεχνικής διαχείρισης συρρικνώθηκε σε 1,8% κατά το πρώτο μισό του 2025 σε σχέση με 7% κατά το δεύτερο μισό του 2024.

Την ίδια ώρα, οι δαπάνες πλοιοδιαχείρισης ανήλθαν στα €896 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 8,3% σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Η πλειοψηφία των κύριων τύπων δαπανών που σχετίζονται με τον κλάδο αφορά τα έξοδα πληρώματος, τα οποία μειώθηκαν ελαφρώς στο 66% του συνολικού ποσού κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, σε σύγκριση με 68% κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2024.

Οι περισσότερες από αυτές τις πληρωμές αφορούσαν αμοιβές ναυτικών με καταγωγή από χώρες μη-μέλη της ΕΕ (43%), ενώ τα έξοδα διοίκησης ανήλθαν στο 2%. Το μερίδιο των εξόδων διαχείρισης πλοίων (π.χ. ανταλλακτικά, λιπαντικά, δεξαμενισμός πλοίων κ.λπ.) ως προς τα συνολικά έξοδα, αυξήθηκαν από 27% κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2024, σε 32% κατά το πρώτο μισό του 2025.

Σύμφωνα με την έρευνα, η Γερμανία παρέμεινε ο κύριος εμπορικός εταίρος με μερίδιο 30% στα έσοδα του κλάδου. Η συνεισφορά της Γερμανίας και της Ελλάδας, των κυριότερων εμπορικών εταίρων στον κλάδο, μειώθηκε ελαφρώς στο 30% και 13% αντίστοιχα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Αντίθετα, η συνεισφορά της Ελβετίας (12%) και της Σιγκαπούρης (4%) παρέμειναν σχετικά σταθερές κατά την ίδια περίοδο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

