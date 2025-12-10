Πλειοψηφία στη Βουλή για να περάσει η φορολογική μεταρρύθμιση - Χαιρετίζει και η ΕΔΕΚ

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η διαμόρφωση πλειοψηφίας στη Βουλή, έτσι ώστε το νομοσχέδιο για τη φορολογική μεταρρύθμιση να υπερψηφιστεί, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΔΕΚ, εκπρόσωποι της οποίας δεν παρέστησαν στη χθεσινή συνάντηση όπου κλειδώθηκαν οι αλλαγές μέσω τροποποιήσεων που θα καταθέσουν τα κόμματα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κάποιες από τις θέσεις της ΕΔΕΚ, που έγιναν αποδεχτές είναι:

Αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος

Διεύρυνση του ετήσιου ορίου οικογενειακού εισοδήματος για την παραχώρηση εκπτώσεων

Κλιμακωτή αύξηση των φορολογικών εκπτώσεων

Αύξηση του εισοδηματικού ορίου για οικογένειες με πέντε παιδιά στις €200.000

Κατάργηση του φόρου χαρτοσήμων

Με την τελική διαμόρφωση του νομοσχεδίου, σημειώνεται, στηρίζονται σημαντικά τα χαμηλά και μεσαία στρώματα.

Αποκλεισμός, «κλειστές πόρτες» και νέα θέσμια

Τη μη πρόσκληση του κόμματος στη χθεσινή συνάντηση, καυτηρίασε ο γγ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου. Η ενέργεια της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών να συγκαλέσει σύσκεψη για συζήτηση της φορολογικής μεταρρύθμισης αποκλείοντας το ΑΚΕΛ, εισάγει νέα θέσμια που υποσκάπτουν τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο γγ του κόμματος, Στέφανος Στεφάνου.

Κεκλεισμένων των θυρών

Η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών για τη Φορολογική Μεταρρύθμιση πραγματοποιείται κεκλεισμένων των θυρών το πρωί της Τετάρτης.

Μετά τις κοινές ανακοινώσεις την Τρίτη του Υπουργού Οικονομικών με την Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών, Βουλευτή του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και εκπροσώπους των κομμάτων ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ, τα νομοσχέδια της φορολογικής μεταρρύθμισης επανήλθαν στην Επιτροπή για να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.