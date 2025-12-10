Η «υπεργρίπη» σαρώνει τη Βρετανία: Απειλείται η Ευρώπη -Κρούσματα στη Γαλλία, ξεπουλάνε οι μάσκες στην Ισπανία

Η εποχή της γρίπης ξεκίνησε νωρίτερα από το συνηθισμένο, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η χώρα ενδέχεται να αντιμετωπίσει τη χειρότερη περίοδο γρίπης που έχει καταγραφεί ποτέ. Το μεταλλαγμένο στέλεχος Α(H3N2), γνωστό και ως «υποκλάδος Κ» ή «σούπερ γρίπη», κυριαρχεί στις λοιμώξεις, προκαλώντας σοβαρά συμπτώματα και αυξημένη πίεση στα συστήματα υγείας.

Υπεργρίπη στη Βρετανία

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι υγειονομικές αρχές του NHS συνιστούν τη χρήση μάσκας σε δημόσιους χώρους και στα γραφεία για όσους έχουν συμπτώματα όπως βήχα ή φτέρνισμα, ενώ οι πολίτες ενθαρρύνονται να ακολουθήσουν τις συνήθειες που διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Ο Sir Jim Mackey, διευθύνων σύμβουλος του NHS England, προειδοποίησε ότι η χώρα ενδέχεται να βιώσει ένα «άνευ προηγουμένου κύμα» λοιμώξεων, με τις νοσηλείες να είναι δέκα φορές περισσότερες σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η έξαρση πλήττει ιδιαίτερα τα παιδιά, με τα σχολεία να αντιμετωπίζουν υψηλά ποσοστά απουσιών. Στο St Martin's School στο Caerphilly της Νότιας Ουαλίας, περισσότεροι από 250 μαθητές και μέλη προσωπικού αρρώστησαν, αναγκάζοντας τη διοίκηση να κλείσει προσωρινά το σχολείο. Στη Βόρεια Ιρλανδία και στη Σκωτία, τα ποσοστά απουσιών λόγω ασθένειας έχουν αυξηθεί σημαντικά, με τους διευθυντές σχολείων να κάνουν λόγο για «επιστροφή στην εποχή του Covid». Οι Αρχές ζητούν από τα σχολεία να κλείνουν μόνο σε ακραίες περιπτώσεις, διασφαλίζοντας ότι όσο το δυνατόν περισσότεροι μαθητές παρακολουθούν τα μαθήματα διά ζώσης.

Κρούσματα στην Ευρώπη

Παράλληλα, η έξαρση της γρίπης αυξάνει τη ζήτηση για μάσκες και φάρμακα σε όλη την Ευρώπη. Στη Γαλλία, οι υγειονομικές αρχές αναφέρουν αύξηση των κρουσμάτων σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, ενώ στη Μαγιόρκα της Ισπανίας οι φαρμακοποιοί σημειώνουν εκτίναξη των πωλήσεων μασκών και αντιγριπικών φαρμάκων τις τελευταίες τρεις εβδομάδες.

Τα νοσοκομεία στη Βρετανία βρίσκονται σε φάση πίεσης. Το University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust κήρυξε κρίσιμη κατάσταση σε τέσσερα νοσοκομεία λόγω του «εξαιρετικά» υψηλού αριθμού ασθενών με γρίπη. Οι Αρχές επισημαίνουν ότι η χρήση μάσκας μειώνει τη διασπορά των σωματιδίων που περιέχουν ιούς και μπορεί να προστατεύσει από άλλες αναπνευστικές λοιμώξεις, όπως Covid-19 και RSV. Στο Λονδίνο οι νοσηλείες με γρίπη είναι τριπλάσιες σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ οι χαμηλοί ρυθμοί εμβολιασμού επιτείνουν το πρόβλημα.

Πηγή: iefimerida.gr