«Καλώς ήρθες στην κόλαση»: Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Σαρκοζί για τις 20 ημέρες στη φυλακή

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί επιστρέφει από σήμερα στον δημόσιο διάλογο της χώρας, καθώς κυκλοφόρησαν τα «απομνημονεύματά» του για τις 20 ημέρες που παρέμεινε έγκλειστος σε παριζιάνικη φυλακή.

Η νέα του έκδοση «Το ημερολόγιο ενός κρατουμένου» (Diary of a Prisoner), κυκλοφορεί από σήμερα, με τον πρώην πρόεδρο της χώρας να παρουσιάζει αρκετές λεπτομέρειες από την κράτησή του.

Στο βιβλίο του, ο Σαρκοζί (κρατούμενος υπ’ αριθ. 320535) παρομοιάζει το κελί του μ' ένα «φθηνό ξενοδοχείο», με σκληρό στρώμα, πλαστικά μαξιλάρια και παράθυρο που δεν άνοιγε χωρίς να προκαλέσει θόρυβο: «Ένας κρατούμενος χτυπούσε ασταμάτητα τα κάγκελά του με ένα μεταλλικό αντικείμενο. ‘Καλώς ήρθες στην κόλαση’, σκέφτηκα».

Ο συγκρατούμενος που τραγουδούσε

Την ίδια ώρα, ο διπλανός του τραγουδούσε διαρκώς αποσπάσματα από την ταινία της Disney «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών», ενώ χτυπούσε το κουτάλι του στα κάγκελα.

Ο ίδιος περιγράφει μια αυστηρή ρουτίνα: πρωινό ξύπνημα, περιποιημένη εμφάνιση («όχι πιτζάμες, ποτέ αμέλεια»), διάβασμα του βιβλίου «Ο Κόμης Μοντέ Κρίστο», και άλλα θρησκευτικά αναγνώσματα σχετικά με τον Χριστό, ασκήσεις στο προαύλιο, παρότι το ντους έβγαζε «ένα λεπτό ρυάκι νερού» που σταματούσε κάθε λίγα δευτερόλεπτα.

Το φαγητό τον απογοήτευσε περισσότερο από όλα: «Δεν νομίζω ότι έχασα κάτι, αρνούμενος τις άνοστες πλαστικές μερίδες και τη μουσκεμένη μπαγκέτα», γράφει σκωπτικά.

Κάρλα Μπρούνι: «Τι κάναμε για να αξίζουμε αυτή την κόλαση;»

Η σύζυγός του, Κάρλα Μπρούνι, περιγράφεται ως αγωνιούσα και δραματική, ενώ ο Σαρκοζί αφηγείται και συνάντηση με τον Εμανουέλ Μακρόν στο Ελιζέ λίγο πριν μπει στη φυλακή: Ο Μακρόν του πρότεινε μεταφορά σε «ασφαλέστερη» φυλακή, κάτι που ο πρώην πρόεδρος απέρριψε ώστε να μη δείξει ότι δέχεται προνομιακή μεταχείριση, αν εξαιρέσει κανείς ότι οι σωματοφύλακές του κρατούνταν στο διπλανό κελί.

Ο Σαρκοζί απευθύνει ευχαριστίες στη Μαρίν Λεπέν για τη δημόσια στήριξη, ενώ επικρίνει τη Σεγκολέν Ρουαγιάλ για τον ισχυρισμό ότι έχασε τις εκλογές του 2007 λόγω χρηματοδότησης από τον Καντάφι.

Ο πρώην πρόεδρος αποφυλακίστηκε μετά την έφεση, και όπως όλα δείχνουν, η κυκλοφορία των «απομνημονευμάτων» του θα λειτουργήσει ως το πιο αναπάντεχο χριστουγεννιάτικο μπεστ-σέλερ της γαλλικής πολιτικής σκηνής.

Με πληροφορίες από Politico