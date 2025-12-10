Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο highway Λεμεσού/Λευκωσίας - Κλειστή η έξοδος Χαλεπιανών μετά από τροχαίο

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να κινούνται με ασφαλή ταχύτητα, να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας και να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας.

Κλειστή παραμένει η έξοδος Χαλεπιανών στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Λευκωσίας, λόγω τροχαίας σύγκρουσης που σημειώθηκε νωρίτερα. Από το περιστατικό τραυματίστηκε ένα πρόσωπο.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να κινούνται με ασφαλή ταχύτητα, να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας και να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας, καθώς στην περιοχή επικρατεί αυξημένη κίνηση και ενδέχεται να προκληθούν καθυστερήσεις.

