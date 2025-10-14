Συζήτηση στη βουλή για δημιουργία μητρώου συμβούλων επιχειρήσεων

Στην επιτροπή εμπορίου της Βουλής, θα συζητηθεί σήμερα η πρόταση νόμου που κατέθεσαν την Πέμπτη οι βουλευτές Κυριάκος Χατζηγιάννης και Νίκος Σύκας για τη δημιουργία μητρώου συμβούλων επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, σκοπός του νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας, ώστε να δημιουργηθεί μητρώο εγκεκριμένων συμβούλων επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών με σκοπό την παροχή δυνατότητας εγγραφής σε αυτό προσώπων που ασκούν το επάγγελμα του συμβούλου επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών, χωρίς ωστόσο να απαγορεύεται η δυνατότητα άσκησης του εν λόγω επαγγέλματος από πρόσωπα τα οποία δεν είναι αδειοδοτημένα δυνάμει του προτεινόμενου νόμου.

Ειδικότερα, με την πρόταση νόμου καθορίζονται τα αναγνωρισμένα επαγγελματικά σώματα τα οποία καθίστανται αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου συμβούλου επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών, παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης και άλλων επαγγελματικών σωμάτων και ρυθμίζονται θέματα αδειοδότησης εγκεκριμένων συμβούλων από τις εν λόγω αρμόδιες αρχές και τήρησης σχετικού μητρώου από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Σύμφωνα με τους βουλευτές, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες για σκοπούς διασφάλισης και ενίσχυσης της ποιότητας και της αξιοπιστίας στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, καθώς και δημόσιους οργανισμούς.

Με τη δημιουργία μητρώου συμβούλων επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών και τη ρύθμιση των προϋποθέσεων εγγραφής σε αυτό των συμβούλων που το επιθυμούν, επιδιώκεται η ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και η προστασία των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξή τους, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας.