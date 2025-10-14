Αποφασισμένες για συνάντηση οι εργοδοτικές οργανώσεις - Δεν δέχονται ούτε για συζήτηση «ΑΤΑ για όλους»

Ενωμένοι και αποφασισμένοι για τη στρατηγική διαχείριση των διαπραγματεύσεων για την ΑΤΑ, που λόγω έκτακτου κωλύματος δεν θα γίνουν τελικά σήμερα αλλά την Πέμπτη, πάνε οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι, επιμένοντας στη θέση τους ότι το «ΑΤΑ για όλους», είναι εκτός συζήτησης.

Οι εκτελεστικές επιτροπές της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) συνήλθαν τη Δευτέρα σε δεύτερη κοινή συνεδρία, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα της ΑΤΑ.

Σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν των δύο εργοδοτικών συνδέσμων, εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν οι εξελίξεις από την προηγούμενη κοινή συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου, επιβεβαιώθηκαν οι θέσεις επί της αρχής και επί της ουσίας και εγκρίθηκε η στρατηγική διαχείριση των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, εξουσιοδοτήθηκαν οι διαπραγματευτικές ομάδες να χειριστούν κατάλληλα τη συνάντηση της Πέμπτης ενώ αποφασίστηκε και η παράταση του μορατόριουμ δηλώσεων.

Οι θέσεις ΟΕΒ, ΚΕΒΕ

Οι εργοδότες επιμένουν στη μετεξέλιξη και εξορθολογισμό/εκσυγχρονισμό του συστήματος της ΑΤΑ που έχει καταργηθεί στην Ευρώπη, με υιοθέτηση μηχανισμού που θα λαμβάνει υπόψη την υγεία της οικονομίας, την προάσπιση της εθνικής ανταγωνιστικότητας και τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας χωρίς να επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις.

Η εργοδοτική πλευρά, ανέφεραν, έχει προβεί σε μείζονα υπαναχώρηση από την πάγια της θέση για κατάργηση της ΑΤΑ, έχοντας αποδεχτεί το 2023 αύξηση του ποσοστού από το 50% στο 66,7% για μια μεταβατική περίοδο, με τη δέσμευση ότι μέσα από διάλογο μέχρι το καλοκαίρι του 2025, το σύστημα θα εκσυγχρονιστεί.

Παράλληλα, επεσήμαναν ότι είναι εκτός συζήτησης η καθολική εφαρμογή της ΑΤΑ, ενώ είχαν προαναγγείλει διεργασίες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αντί ωστόσο συνάντησης μαζί τους, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είδε τους υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών, κάτι που τους εξόργισε.

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι είχαν ανακοινώσει ότι ενόψει της χθεσινής τους κοινής συνεδρίασης δεν θα είχαν οποιαδήποτε συνάντηση με κρατικούς αξιωματούχους για το θέμα της ΑΤΑ ωστόσο μετά από παρότρυνση του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι πρόεδροι της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ, αποδέχθηκαν να συναντηθούν εντός των αμέσως επόμενων ημερών με τους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, συναντήσεις που διευθετήθηκαν αρχικά για σήμερα, αλλά μετατέθηκαν στη συνέχεια για την Πέμπτη. Συναντήσεις για την ΑΤΑ θα έχουν την Πέμπτη οι δύο υπουργοί και με τις συντεχνίες.

Αλλάζει το πλαίσιο;

Σύμφωνα με πληροφορίες που διαρρέουν, η κυβέρνηση φαίνεται να προσανατολίζεται σε αλλαγή του πλαισίου για καθολική εφαρμογή της ΑΤΑ. Συντεχνιακή πηγή ανέφερε στον Πολίτη ότι εάν υπάρξει αλλαγή του πλαισίου, η κυβέρνηση μένει εκτεθειμένη απέναντι στην κοινωνία καθώς έχει δημιουργήσει προσδοκίες.