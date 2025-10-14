Μαλλιά κουβάρια στη Βουλή για νομοσχέδιο κέντρων αναψυχής λόγω ωραρίων

Σε πεδίο αντιπαράθεσης αναδείχθηκε το νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου, λόγω της διάκρισης μεταξύ κέντρων εστίασης και κέντρων διασκέδασης και της διαφοροποίησης του ωραρίου λειτουργίας σε καθεμία από τις δύο κατηγορίες.

Ο Φάνος Λεβέντης, εκ μέρους του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΠΑΣΙΚΑ), εξέφρασε την άποψη ότι η διάκριση αυτή ευνοεί μία από τις δύο κατηγορίες, ενώ οι Βουλευτές διαμαρτυρήθηκαν για το γεγονός ότι παρουσιάστηκε στην Επιτροπή ένα νομοσχέδιο για το οποίο υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα και φαίνεται να απαιτείται εκ νέου διαβούλευση.

Η διαφωνία του ΠΑΣΙΚΑ, σύμφωνα με τον κ. Λεβέντη, αφορά κυρίως στην αλλαγή της φιλοσοφίας του νόμου, που επηρεάζει και το θέμα των ωραρίων, εκφράζοντας την ευχή και την ελπίδα ότι το Υφυπουργείο Τουρισμού θα λάβει πολύ σοβαρά υπόψη της παραινέσεις της Επιτροπής Εμπορίου, ώστε να γίνει μία διαβούλευση ακόμη με σκοπό να επιστρέψει πίσω στην Επιτροπή συμφωνημένο αυτό το.

Το νομοσχέδιο προβλέπει, όπως είπε, ότι οι θαμώνες στα κέντρα εστίασης θα πρέπει στις 1:00 να προετοιμάζονται για να αποχωρήσουν, ενώ τα κέντρα διασκέδασης θα συνεχίζουν τη λειτουργία τους μέχρι τις 5:00-6:00 το πρωί. Αίτημα του ΠΑΣΙΚΑ είναι να διατηρηθεί το ενιαίο ωράριο που ισχύει μέχρι σήμερα.

Πρόσθεσε ότι «πρόκειται για ένα νομοσχέδιο, το οποίο δεν είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης» και ότι στο θέμα των ωραρίων φαίνεται να εξυπηρετείται η κατηγορία των κέντρων διασκέδασης. «Πρόκειται για να πολύ σοβαρό θέμα, έχει σωρεία επιπτώσεων στον τομέα της φιλοξενίας, τόσο από οικονομικής άποψης τόσο και από κοινωνικής άποψης και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα μπορέσει να προχωρήσει στη μορφή που υπάρχει σήμερα αυτό το νομοσχέδιο», συνέχισε ο κ. Λεβέντης, εκφράζοντας την ανησυχία ότι σε αυτή την περίπτωση θα βρεθούν χιλιάδες εργαζόμενοι στο δρόμο και θα επηρεαστεί η οικονομία.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Κυριάκος Χατζηγιάννη, στις δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση έκανε λόγο για μονόπλευρη προσέγγιση από το νομοσχέδιο και για εξυπηρέτηση συμφερόντων, σε βάρος των κανόνων λειτουργίας της αγοράς. Σημείωσε ότι πρόκειται για μία απαράδεκτη παρέμβαση και πρόσθεσε ότι η ανισορροπία ωραρίου εξυπηρετεί τα κέντρα διασκέδασης.

Πρόσθεσε ότι η Επιτροπή θα δώσει προτεραιότητα στη συζήτηση του νομοσχεδίου «για να δημιουργηθεί δυναμική επίλυσης των πολλαπλών προβλημάτων» και εξέφρασε λύπη για το γεγονός ότι, ενώ ειπώθηκε πως προηγήθηκε διαβούλευση, το νομοσχέδιο δημιουργεί διαφορές, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να αναλαμβάνει η Βουλή τις ευθύνες της εκτελεστικής εξουσίας.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Κώστας Κώστα, δήλωσε ότι εκφράστηκαν κατά τη συνεδρίαση αντικρουόμενες απόψεις, ενώ έκανε λόγο και για σύγκρουση συμφερόντων. «Είναι η ευθύνη της εκτελεστικής εξουσίας να έρχεται με κείμενο είτε συμφωνημένο, είτε μετά από κάποια, τουλάχιστον υποτυπώδη διαβούλευση», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ζητήθηκε εντός των επόμενων δύο εβδομάδων να υπάρξει διαβούλευση και να επανέλθουν στην Επιτροπή.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Μιχάλης Γιακουμή, δήλωσε ότι «η νομοθεσία πρέπει να βρει τη σωστή ισορροπία: ανάμεσα στην επιχειρηματικότητα, τη δημόσια ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των πολιτών» και κάλεσε τους εμπλεκόμενους να υποβάλουν γραπτά σημειώματα επί των άρθρων, ώστε η Επιτροπή να έχει πλήρη και συγκριτική εικόνα. «Ο στόχος μας είναι μια νομοθεσία πρακτική, εφαρμόσιμη και δίκαιη, που θα στηρίζει τους επαγγελματίες, θα προάγει τον ποιοτικό τουρισμό και θα προστατεύει τους πολίτες», κατέληξε.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Ηλίας Μυριάνθους, δήλωσε ότι η συζήτηση αυτή χρονολογείται από το 2010, προσθέτοντας ότι θα πρέπει αυτό το ζήτημα «να κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε από τη μία να εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις και από την άλλη να εξυπηρετεί τους πελάτες και τον τουρισμό, αλλά την ίδια στιγμή να μη δημιουργούνται ζητήματα οχληρίας». Πρόσθεσε ότι η ρύθμιση των ωραρίων λειτουργίας θα μπορούν ενδεχομένως να καθορίζονται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε Δήμου και στο πλαίσιο της ευρύτερης αντίληψης περί αποκέντρωσης των εξουσιών και αναβάθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ