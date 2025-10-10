Οι επτά αλλαγές στο νόμο για κέντρα αναψυχής και διασκέδασης- Στη βουλή το νομοσχέδιο παρά τις αντιδράσεις

Επτά αλλαγές στο υφιστάμενο πλαίσιο για τη λειτουργία των χώρων εστίασης και διασκέδασης, προβλέπει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη βουλή, για το οποίο έντονες αντιδράσεις εξέφρασε ήδη ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, σκοπός του νομοσχεδίου που ετοίμασε το Υφυπουργείο Τουρισμού είναι η αντιμετώπιση των κενών και αδυναμιών που παρουσιάζει το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κυπριακού τουριστικού προϊόντος στον τομέα της εστίασης.

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται, επιδιώκεται η βελτίωση της ρύθμισης και της λειτουργίας των χώρων εστίασης και διασκέδασης προκειμένου να ενισχυθεί η δημόσια ψυχαγωγία, να προάγεται η ασφάλεια του κοινού και να υποστηριχθεί η επιχειρηματικότητα στον τομέα.

«Μέσω του νομοσχεδίου, καταργούνται επιβαρυντικές και αναχρονιστικές πρόνοιες, οι οποίες δρουν αρνητικά στην ανάπτυξη του επιχειρείν και των επενδύσεων, βελτιώνονται οι τρόποι παροχής υπηρεσιών στον τομέα της εστίασης, καταργούνται διαδικασίες οι οποίες κρίνεται ότι δεν προσδίδουν προστιθέμενη αξία, μειώνεται ο διοικητικός φόρτος που επιβαρύνει τους επιχειρηματίες λόγω υφιστάμενων υπερβολικών και αχρείαστων διαδικασιών που επιβάλλονται σε αυτούς», σημειώνεται.

Οι κύριες διαφοροποιήσεις, σύμφωνα με την έκθεση, είναι οι ακόλουθες:

1. Καταργούνται αχρείαστα, αυστηρά κριτήρια που αφορούν στην κτιριακή υποδομή και αναψυχή

2. Καταργείται η κατηγοριοποίηση των κέντρων αναψυχής βάσει των προσφερόμενων ειδών και η κατάταξή τους σε τάξεις, η οποία αντικαθίσταται με κατηγοριοποίηση των υποστατικών τους σε κέντρα αναψυχής και σε χώρους διασκέδασης

3. Καταργείται η υποχρέωση υποβολής τιμοκαταλόγων προς έγκριση από την αρμόδια αρχή

4. Ενισχύεται η προστασία της ασφάλειας και της υγείας των πελατών και του προσωπικού των κέντρων αναψυχής

5. Διαφοροποιούνται τα ωράρια εργασίας των χώρων εστίασης και διασκέδασης, με τον καθορισμό στοχευμένων ωραρίων λειτουργίας ανά κατηγορία και ανά τύπου υποστατικού με απώτερο σκοπό την αντιμετώπιση και της ηχορύπανσης

6. Παρέχεται ευχέρεια στις τοπικές αρχές να μπορούν να παρατείνουν ή να μειώσουν τα ωράρια λειτουργίας για περίοδο όμως που δεν θα υπερβαίνει τη μία ώρα

7. Εισάγονται πρόνοιες για επιβολή διοικητικών προστίμων καθώς και έκδοσης δικαστικού διατάγματος για άμεση αναστολή εργασιών, χώρων εστίασης και διασκέδασης

Ώρες λειτουργίας

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο, τα υποστατικά εστίασης θα μπορούν να λειτουργούν από τις 06:00 το πρωί κάθε ημέρα μέχρι τις 01:30 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας, τα υποστατικά διασκέδασης (μπυραρίες, μπαρ) από τις 08:00 το πρωί μέχρι τις 02:30 το πρωί και τα υποστατικά διασκέδασης (Αίθουσες δεξιώσεων Χώροι Δεξιώσεων), από τις 08:00 το πρωί κάθε ημέρα μέχρι τις 01:30 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας ( ανοιχτού τύπου) και μέχρι τις 05:00 (κλειστού τύπου).

Για τα μουσικοχορευτικά κέντρα από τις 20:00 το βράδυ κάθε ημέρας μέχρι τις 01:30 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας (ανοιχτού τύπου) και μέχρι τις 05:00 το πρωί της επόμενης ημέρας (κλειστού τύπου). Για τα καμπαρέ, από τις 20:00 το βράδυ κάθε ημέρας μέχρι τις 05:30 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας.

Απειλές για δυναμικά μέτρα

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής, σε πρόσφατη ανακοίνωσή του, εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στο νομοσχέδιο του Υφυπουργείου Τουρισμού, δηλώνοντας ότι δεν θα διστάσει να προβεί στη λήψη δυναμικών μέτρων.

«Με τη μείωση ωραρίων σε ταβέρνες και εστιατόρια μπαρ, μπυραρίες, την επέκταση λειτουργίας μέχρι τις 05:00 σε μουσικοχορευτικά κέντρα και αίθουσες δεξιώσεων, και την αλλαγή του τίτλου του Νόμου από ‘’Κέντρα Αναψυχής’’ σε ‘’Χώρους Εστίασης και Διασκέδασης’’, εξυπηρετώντας με αυτό τον τρόπο συγκεκριμένα συμφέροντα, δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός και συγκέντρωση της αγοράς σε λίγους μεγάλους επιχειρηματίες, υποβαθμίζεται η αυθεντική κυπριακή εμπειρία φιλοξενίας και γαστρονομίας, αλλοιώνεται το brand της Κύπρου από ποιοτικός προορισμός φιλοξενίας σε μονοδιάστατο ‘’party destination’’», τόνισε.