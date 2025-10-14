Εκλογές στα κατεχόμενα: Την Παρασκευή το debate Τατάρ και Ερχιουρμάν

Στις 6 το απόγευμα της ερχόμενης Παρασκευής θα πραγματοποιηθεί τελικά το ντιμπέιτ των δύο βασικών «υποψηφίων» στις «προεδρικές εκλογές» της ερχόμενης Κυριακής στα κατεχόμενα. Το ντιμπέιτ ήταν κάτι που συζητιόταν για καιρό, με τον Τουφάν Ερχιουρμάν να καλεί τον Ερσίν Τατάρ δημοσίως αρκετές φορές χωρίς απάντηση.

Η εκπομπή θα γίνει στον «Μπαϊράκ» με τη Γενί Ντουζέν να σημειώνει ότι η κοινή γνώμη δείχνει ενδιαφέρον σε αυτό το ντιμπέιτ και θα καταγράψει εάν κάποιος από τους δύο υποψηφίους ακυρώσει και δεν παρουσιαστεί.

Σημειώνεται ότι το «πανεπιστήμιο» ανατολικής Μεσογείου ανακοίνωσε μια συζήτηση με τους Τατάρ και Ερχιουρμάν και κοινό τους φοιτητές για θέματα που αφορούν την παιδεία, την νεολαία και την επικαιρότητα. Όμως ο Τατάρ δεν απάντησε ποτέ στην πρόσκληση του εν λόγω «πανεπιστημίου» - που είναι και το μόνο «κρατικό» με «διοικητικό συμβούλιο» που διορίζεται από την εκάστοτε «κυβέρνηση» - και δεν εμφανίστηκε.

Την προεκλογική εκστρατεία σχολίασαν στη Γενί Ντουζέν, που πρόσκειται στο ΡΤΚ, το κόμμα του κ. Ερχιουρμάν, τέσσερις ακαδημαϊκοί, ειδικοί στην επικοινωνία, οι Τσιαγντάς Ογούτς, Αϊτσιά Ντεμέτ Ατάι, Χακάν Καράχασαν, Ιμπραχίμ Οζέγντερ.

Σύμφωνα με αυτούς, ο Τουφάν Ερχιουρμάν δίνει έμφαση σε ένα «κοινό μέλλον» μέσω μιας γλώσσας επικοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς και βασισμένης στην εμπιστοσύνη, ενώ ο Ερσίν Τατάρ χρησιμοποιεί μια στρατηγική «επίκλησης φόβου» που εμπεριέχει ένα αίσθημα απειλής και άγχους στους ψηφοφόρους. Οι ειδικοί δήλωσαν ότι η ρητορική κατά της ομοσπονδίας απευθύνεται σε «συναισθηματικά αντανακλαστικά παρά σε αντικειμενικά γεγονότα», υπογραμμίζοντας τους κινδύνους της διαμόρφωσης της πολιτικής μέσω της έλλειψης πληροφοριών και της παραπληροφόρησης.

Πρόσθεσαν ότι τα συνθήματα του Ερσίν Τατάρ, όπως «Αν υπάρξει ομοσπονδία, θα είμαστε μειονότητα», βασίζονται στην παραπληροφόρηση, σχολιάζοντας ότι ο στόχος του δεν είναι η «συνειδητή συζήτηση, αλλά η συναισθηματική αντίδραση».

Πηγή: ΚΥΠΕ