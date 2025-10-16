Mediterranean Hospitality Venture (MHV): Μείωση ζημιών στα €10 εκατ. από €55 εκατ.

Μεγάλη μείωση των ζημιών της για το εξάμηνο του 2025 ανακοίνωσε η Mediterranean Hospitality Venture (MHV) που διαχειρίζεται το Parklane Hotel στη Λεμεσό μέσω της θυγατρικής της Parklane Hotels και το Landmark Nicosia μέσω της θυγατρικής της «The Cyprus Tourism Development Company, στο οποίο γίνονται εκτεταμένες ανακαινίσεις.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη στο ΧΑΚ, οι ζημιές της εταιρείας μειώθηκαν στα €10,2 εκατ. έναντι ζημιών €54,5 εκατ. το εξάμηνο του 2024.

Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στα €37,2 εκατ. έναντι €31,2 εκατ.

Η λειτουργική ζημιά για το συγκρότημα μειώθηκε στα €6,7 εκατ. από €51,3 εκατ. λόγω τριών παραγόντων. Πρώτον, το κόστος αναβαλλόμενου εξόδου που προέκυψε το εξάμηνο του 2024, καταβλήθηκε στην MHV και ανήλθε στα €40 εκατ.

Δεύτερον, η εταιρεία έχει αντιστροφή χρέωσης απομείωσης σε γη και κτίρια ύψους €1,1 εκατ. έναντι προβλέψεων απομείωσης €8,7 εκατ. το περσινό εξάμηνο.

Τρίτον, υπάρχει θετική επίπτωση από την απώλεια ελέγχου της θυγατρικής MHV Bluekey One και την πώληση του 30% του μεριδίου της στην Papalon Investments αναγνωρίζοντας την ως επένδυση σε κοινοπραξία.

Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας έφθασαν τα €597,1 εκατ. από €584,2 εκατ. το εξάμηνο του 2024.

Τα καθαρά χρηματοδοτικά έξοδα μειώθηκαν κατά €1,4 εκατ. στα €2,6 εκατ. από €4 εκατ. λόγω της μείωσης των επιτοκίων στις δανειακές της διευκολύνσεις.

Τα άλλα έσοδα μειώθηκαν στα €3,2 εκατ. από €10,7 εκατ. λόγω επανεκτίμησης της αξίας της γης.

Πέραν του Parklane και Landmark Nicosia, η MHV κατέχει ή αναπτύσσει ακίνητα όπως είναι το Park Tower με πολυτελή διαμερίσματα στη Λεμεσό, συγκρότημα κατοικιών στον Πύργο Λεμεσού για τη στέγαση του προσωπικού του Parklane Λεμεσού το οποίο ανήκει στην θυγατρική της Stromay Holdings καθώς και γραφείο και πύργο κατοικιών που αναπτύσσεται στο οικόπεδο του Landmark Nicosia.

Δεν θα προχωρήσει με σήμανση το ΧΑΚ

Η εταιρεία MHV Mediterranean Hospitality Venture Plc, ανακοίνωσε επίσης ότι το ΧΑΚ δε θα προχωρήσει στην προσθήκη σήμανσης (Σ) στις μετοχές της εταιρείας, στα δελτία τιμών και στους πίνακες διαπραγμάτευσης, λόγω της δημοσιοποίησης των οικονομικών της αποτελεσμάτων.