Ένας απόστρατος ταξίαρχος στο Προεδρικό

Επειδή ακούμε διάφορα για τα καθήκοντα του νέου συμβούλου του Προέδρου Χριστοδουλίδη, ας μας ξεκαθαρίσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, τι ακριβώς κάνει στο Προεδρικό ένας απόστρατος ταξίαρχος, ο οποίος ήταν στο εκλογικό επιτελείο του Νίκου Χριστοδουλίδη. Ο εν λόγω απόστρατος αξιωματικός εργοδοτείται με βάση συμβόλαιο, με μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές ύψους €1.600. Ποσό στο οποίο, βεβαίως, προστίθεται η σύνταξή του από το Δημόσιο, η οποία υπερβαίνει τις €3.000 μηνιαίως. Το συμβόλαιό του τέθηκε σε ισχύ στις 15/09/2025 και λήγει στις 29/02/2028, με την εκπνοή της θητείας του Προέδρου Χριστοδουλίδη.
ΜΧΣ