Ο Invest Cyprus καλωσορίζει την αμερικανική εταιρεία TKI στην Κύπρο

Ο Invest Cyprus καλωσορίζει θερμά την αμερικανική εταιρεία TKI στην Κύπρο, με αφορμή τη συγχώνευση της Hybrid ConsulTech (η οποία πλέον λειτουργεί ως TKI EMEA) με την TKI, έναν κορυφαίο πάροχο λύσεων τεχνητής νοημοσύνης (AI) σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Ο κ. Μάριος Ταννούσης, Διευθύνων Σύμβουλος του Invest Cyprus, δήλωσε: «Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην αναπτυσσόμενη αγορά τεχνητής νοημοσύνης της Κύπρου, ενισχύοντας τους επιχειρηματικούς δεσμούς μεταξύ ΗΠΑ και Κύπρου και αναδεικνύοντας το νησί ως κόμβο καινοτομίας. Ο συνδυασμός παγκόσμιας τεχνογνωσίας και περιφερειακής εμπειρίας θα οδηγήσει σε περαιτέρω καινοτομία και ανάπτυξη, και ανυπομονούμε να στηρίξουμε τις δραστηριότητες της TKI EMEA στην Κύπρο.»

Ο κ. Ταννούσης πρόσθεσε: «Η συγχώνευση αυτή αναδεικνύει τη στρατηγική τοποθεσία της Κύπρου, το φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον και το υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της, καθιστώντας την ελκυστικό προορισμό για τεχνολογικές εταιρείες που επιδιώκουν να εξυπηρετήσουν τις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.»

Ο Thomas Gamble, Εταίρος και Group CEO της TKI, υπογράμμισε τη δέσμευση της εταιρείας προς την Κύπρο, δηλώνοντας: «Αντιλαμβανόμαστε την Κύπρο ως ένα αναδυόμενο κέντρο καινοτομίας και ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής. Επενδύοντας στο τοπικό ταλέντο και συνεργαζόμενοι με εταίρους όπως ο Invest Cyprus, στοχεύουμε να προωθήσουμε την καινοτομία προς όφελος τόσο της Κύπρου όσο και της ευρύτερης περιοχής.»

Η Μόνικα Ιωαννίδου Πολεμίτη, Εταίρος και Γενική Διευθύντρια EMEA, πρόσθεσε: «Η Κύπρος αποτελεί μια ευέλικτη και δυναμική πλατφόρμα εκκίνησης για επιχειρηματικές τεχνολογίες. Η επέκταση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της χώρας ως περιφερειακού ηγέτη και ανυπομονούμε να αξιοποιήσουμε το υποστηρικτικό οικοσύστημα, συμπεριλαμβανομένου του Invest Cyprus, για να επιταχύνουμε την παροχή λύσεων δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης σε επιχειρησιακό επίπεδο σε όλη την περιοχή EMEA.»

Σχετικά με τον Invest Cyprus

Ο Invest Cyprus αποτελεί τον επίσημο οργανισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας για την προώθηση επενδύσεων και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Αποστολή του είναι η προσέλκυση ποιοτικών ξένων επενδύσεων, η υποστήριξη διεθνών επιχειρήσεων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο και η προβολή της ως ελκυστικού και ανταγωνιστικού επιχειρηματικού προορισμού. Με γνώμονα τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, ο Invest Cyprus αποτελεί στρατηγικό εταίρο για κάθε επενδυτή που επιλέγει την Κύπρο.

Σχετικά με την TKI

Η TKI είναι μια εταιρεία μηχανικής λογισμικού και συμβουλευτικής στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, προσφέροντας λύσεις στους τομείς του AI & Data Intelligence, του επιχειρησιακού λογισμικού και της διακυβέρνησης και συμμόρφωσης δεδομένων.