Στις 319 οι Εταιρείες Διαχείρισης και οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων

Στις 319 διαμορφώθηκαν οι Εταιρείες Διαχείρισης και οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ) το δεύτερο τρίμηνο του 2025, με τα υπό διαχείριση κεφάλαια να καταγράφουν μικρή μείωση στα €10,6 δισ.

Σύμφωνα με το τριμηνιαίο στατιστικό δελτίο που εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), το οποίο παρουσιάζει τα σημαντικότερα δεδομένα για τον τομέα των Συλλογικών Επενδύσεων στην Κύπρο, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 η ΕΚΚ είχε υπό την εποπτεία της συνολικά 319 Εταιρείες Διαχείρισης και ΟΣΕ, σε σύγκριση με 328 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, με τη μείωση να διαμορφώνεται στο 2,74%.

Από τις 319 οντότητες, οι 222 ήταν Εξωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ, 30 Εσωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ και 67 Εξωτερικοί Διαχειριστές. Ο συνολικός αριθμός των Εταιρειών Διαχείρισης περιλαμβάνει 45 Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ), 45 Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων κάτω των Ορίων (ΔΟΕΕ – Κάτω των Ορίων), 2 Εταιρείες Διαχείρισης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και 5 Εταιρείες με διπλή άδεια (ΔΟΕΕ και Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ).

Με βάση τα στοιχεία του δεύτερου τριμήνου του 2025, το συνολικό Ενεργητικό Υπό Διαχείριση (ΕΥΔ) διαμορφώθηκε στα €10,6 δισ., καταγράφοντας μείωση 1,03% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, ενώ η συνολική Καθαρή Αξία Ενεργητικού (ΚΑΕ) διαμορφώθηκε στα €9,8 δισ.

Το 62% του ΕΥΔ προερχόταν από ΔΟΕΕ και το 17% από ΔΟΕΕ και Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ. Επίσης, ποσοστό 11% αφορούσε Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, το 9% ΔΟΕΕ Κάτω των Ορίων και 1% από εποπτευόμενους ΟΣΕ, οι οποίοι ήταν υπό τη διαχείριση μη Κυπριακών Εταιρειών Διαχείρισης.

Το 85,7% του ΕΥΔ των ΟΣΕΚΑ επενδύθηκε σε Κινητές Αξίες, το 9,1% σε επενδύσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ, ενώ το 4,1% σε τραπεζικές καταθέσεις.

Όσον αφορά τους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), τους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων Περιορισμένου Αριθμού Προσώπων (ΟΕΕΠΑΠ) και τους Κλειστού Τύπου Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΚΟΕΕ), το 31,6% του ΕΥΔ αφορούσε επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο και το 17,8% σε Ακίνητα. Ποσοστό 10,3% επενδύθηκε σε Αντισταθμιστικά Κεφάλαια, 9,7% σε Μερίδια ΟΣΕ, ενώ το υπόλοιπο 30,6% κατατάχθηκε στην κατηγορία «Άλλο».

Όσον αφορά στις επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο, ποσοστό 33,7% αφορούσε κεφάλαιο πολλαπλών στρατηγικών, 31,1% κεφάλαιο ανάπτυξης, 16,2% κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών, και 4,4% κεφάλαιο ενδιάμεσης χρηματοδότησης.

Αναφορικά με τις επενδύσεις στην κατηγορία «Άλλο», 38,2% επενδύθηκε σε μετοχικό κεφάλαιο, 14,4% σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, 6,6% σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών, ενώ οι υποδομές και τα εμπορεύματα ακολούθησαν με μικρότερα ποσοστά 2,9% και 2% αντίστοιχα.

Το 73,7% του ΕΥΔ κατέχεται από 208 Κυπριακούς ΟΣΕ (12 ΟΣΕΚΑ, 54 ΟΕΕ, 40 ΟΕΕΠΑΠ και 102 ΚΟΕΕ). Από το σύνολο των 230 ΟΣΕ με δραστηριότητες, 170 επενδύουν στην Κύπρο μερικώς ή ολικώς, με το ποσό της επένδυσης αυτής να ανέρχεται σε πέραν των €2,75 δισ. ή 25,89% του συνολικού ΕΥΔ. Το 70,4% των επενδύσεων στην Κύπρο αφορά επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο, ενώ το 13,3% αφορά Ακίνητα.

Από την κατηγοριοποίηση των επενδυτών των ΟΣΕΚΑ, διαπιστώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία είναι ιδιώτες επενδυτές (99,1%), με τον συνολικό αριθμό επενδυτών ΟΣΕΚΑ να ανέρχεται σε 8.819. Όσον αφορά τους ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, από το σύνολο των 3.639 επενδυτών, το 62,9% κατατασσόταν ως επαρκώς ενημερωμένοι επενδυτές, το 25,3% ως επαγγελματίες, και το 11,8% ως ιδιώτες επενδυτές.

Όσον αφορά τις επενδύσεις των ΟΣΕ σε συγκεκριμένους τομείς κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, το ΕΥΔ στον τομέα της Ενέργειας ανερχόταν στα €446,1 εκατ. (4,20% του συνολικού ΕΥΔ), στον τομέα της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας (Fintech) στα €106,3 εκατ. (1% του συνολικού ΕΥΔ), της Ναυτιλίας στα €581,7 εκατ. (5,47% του συνολικού ΕΥΔ) και των Βιώσιμων Επενδύσεων στα €96,5 εκατ. (0,91% του συνολικού ΕΥΔ).

Πηγή: ΚΥΠΕ