ΑΚΕΛ για δολοφονία Δημοσθένους: «Πλέον ο υπόκοσμος νιώθει άνετα να σκοτώνει σε δημόσια θέα - μέρα μεσημέρι»

«Τι απέγιναν οι μεγαλόστομες εξαγγελίες για την πάταξη της εγκληματικότητας από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη;»

Έντονη ανησυχία εξέφρασε με ανακοίνωση του το ΑΚΕΛ με αφορμή την δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους στην Λεμεσό. Το κόμμα υποστηρίζει, ότι η επαναλαμβανόμενη δημόσια βία καταδεικνύει ότι ο υπόκοσμος νιώθει πλέον άνετα να δρα απροκάλυπτα.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση του ΑΚΕΛ: 

Πλέον ο υπόκοσμος νιώθει άνετα να σκοτώνει σε δημόσια θέα, μέρα μεσημέρι

Σήμερα σημειώθηκε ακόμα μια δολοφονία η οποία έγινε υπό το φως του ήλιου και μπροστά στα μάτια δεκάδων πολιτών. Πλέον ο υπόκοσμος νιώθει άνετα να σκοτώνει σε δημόσια θέα, μέρα μεσημέρι και αυτό πρέπει να προβληματίσει την Κυβέρνηση, τον αρμόδιο Υπουργό Δικαιοσύνης και την ηγεσία της Αστυνομίας.

Τι απέγιναν οι μεγαλόστομες εξαγγελίες για την πάταξη της εγκληματικότητας από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη;

Ποιο αποτέλεσμα είχαν τα σχέδια επι σχεδίων και τα μέτρα που ανακοίνωνε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η ηγεσία της Αστυνομίας;

Μάλλον ο ζήλος εξαντλείται σε διαδηλωτές και σε νομοσχέδια που περιορίζουν θεμελιώδη δικαιώματα και πολιτικές ελευθερίες.

Όμως το κρίσιμο ερώτημα είναι η Κυβέρνηση θα τολμήσει επιτέλους να τα βάλει με το οργανωμένο έγκλημα;  Πάντως μέχρι στιγμής αποδεικνύεται τραγικά ανίκανη να το κάνει.

